Caso Yu Menglong: una actriz denuncia presuntas amenazas por hablar del querido actor que murió en un accidente

En medio de la polémica por la misteriosa muerte del actor Yu Menglong , salieron a la luz nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo del caso: la actriz Sun Li reveló que recibió amenazas tras hablar de la trágica situación. Esto reforzó la teoría de los fans de que el famoso actor de origen chino no murió en un accidente tras caer de un edificio, sino que alguien estuvo involucrado.

De acuerdo con reportes, la actriz compartió en sus redes sociales de Weibo que se está recuperando de una lesión provocada por una maceta que se le cayó mientras recibía un paquete. Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue que, días antes, había denunciado amenazas de un usuario anónimo luego de publicar un mensaje en memoria de Menglong:

“Descansa en paz, ninguno de nosotros te olvidará. Tus fans lucharán por la justicia. La justicia puede tardar, pero nunca faltará”, señaló el mensaje, según informó el portal Times Now News.

A partir de ese momento, y de acuerdo con Koreaboo, las publicaciones de Sun Li fueron eliminadas por “infringir las normas de contenido”.

Los fans sostienen que hay algo más detrás , luego de que la actriz compartiera una foto desde el hospital el 24 de septiembre junto al mensaje: “Hermanas, en cuanto me recupere, les contaré. ¡No acepto este resultado! Espérenme, queridas”.

(ESPECIAL) La actriz Sun Lui publicó esta foto tras a muerte de Yu Menglong.

¿Yu Menglong fue asesinado o realmente fue un accidente?

Esta preocupante situación surgió pocos días después de que se filtraran videos y audios en redes sociales con presuntas pruebas de que Yu Menglong no estaba solo momentos antes de morir y que, incluso, había alguien torturándolo. No obstante, la policía aseguró que esa información es falsa y solo alimenta la especulación.

¿De qué murió Yu Menglong?

De manera oficial, se informó que Yu Menglong falleció tras caer de un edificio en Pekín luego de haber ingerido alcohol. Su madre confirmó esta versión y pidió no difundir información falsa, además de respetar el duelo de la familia.

“Espero que todos analicen este accidente con racionalidad y dejen de especular. También espero volver pronto a mi vida tranquila”, se lee en el comunicado de la familia.

(ESPECIAL) El comunicado de la mamá de Yu Menglong que confirma de qué murió.

Como parte de la investigación policial, se reportó el arresto de tres personas por difundir rumores y especular sobre la causa de la muerte de Yu Menglong.