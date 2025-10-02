Mantén la calma antes de ver cómo luce Bruce Willis a sus 70 años tras ser hospitalizado

Bruce Willis es uno de los artistas más consagrados de Hollywood, ya que ha sido protagonistas de muchas películas aclamadas por la crítica y premiadas por los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica. A sus 70 años, el actor se encuentra internado en un centro de cuidados, luego de recibir el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT).

Demi Moore intenta no “apegarse” al viejo Bruce Willis cuando visita a su ex Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] La enfermedad de Bruce Willis ha conmovido al mundo, y Demi Moore, exesposa del actor, ha desempeñado un papel crucial en este proceso del padre de sus hijas.

Desde entonces, la familia del también músico ha sido un apoyo fundamental para su tratamiento e internación. En este sentido, Demi Moore y las tres hijas que nacieron de su relación con el actor, Rumer, Scout y Tallulah, han sido pilares fundamentales del proceso de adaptación a su nueva vida.

¿Cómo luce Bruce Willis a sus 70 años en el centro de cuidados?

Recientemente, una de las hijas del artista estadounidense compartió fotografías de la visita que le hizo a su padre. Allí se puede ver a Tallulah y Scout Willis mimando a Bruce Willis y también se puede apreciar la felicidad que invade las postales.

Según información que compartió la esposa del actor en redes sociales, la modelo Emma Hemming Willis, el deseo de su marido fue que sus hijas vivieran en un hogar pensado para ellas, no adaptado a su enfermedad. Por este motivo, fue trasladado a un centro de cuidados.

Bruce Willis reaparece con sus dos hijas tras su traslado a una residencia donde tratar su enfermedad

¿Cuál es la enfermedad que tiene Bruce Willis?

El ganador de varios premios importantes de la industria cinematográfica fue diagnosticado con afasia en 2022. Pero un año después, su diagnóstico cambió a demencia frontotemporal (FTD).

Según información de la Clínica Mayo, esta afección produce cambios en la conducta y dificultades en el habla y el lenguaje. Pero también lleva consigo trastornos del movimiento. Estos motivos fueron suficientes para que la esposa, exesposa e hijas de ambos matrimonios de Bruce Willis tuvieran que hacer modificaciones en su casa.