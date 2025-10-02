¿Cuánto cuesta cenar con la mamá de Lamine Yamal del FC Barcelona? Esto es lo que se sabe sobre su nuevo negocio

Lamine Yamal se ha vuelto uno de los mejores futbolistas del mundo a sus 18 años y eso habla por sí solo pues sus gestos en la cancha deslumbran noche con noche a la afición, aunque su entorno es quien mantiene un constante debate sobre su carrera.

En esta ocasión, la figura cercana que ha dado de qué hablar es Sheila Ebana, la mamá de Lamine Yamal, quien se ha vuelto noticia al ofrecer su compañía durante una cena en un hotel de Londres, Inglaterra, en la que cualquier persona podrá pagar más de 6 mil pesos mexicanos por estar con ella en un evento para mayores de 18 años.

¿De qué trata la cena con la mamá de Lamine Yamal?

A través de su sitio oficial, la organizadora JEN C Events lanzó la invitación al público en general a compartir la noche con Sheila Ebana, en lo que describen, será una noche de networking en el The Leonardo Royal Hotel London City el próximo 7 de noviembre, de 19:30 a 00:00 hrs.

“No queremos revelar demasiado, pero los invitados disfrutarán de una noche única en Londres con una de las mejores mamás futbolistas del mundo”.

¿Cuánto cuesta comer con la mamá de Lamine Yamal?

Esta cena con Sheila Ebana cuenta con varios precios, los cuáles forman parte de paquetes distintos de acuerdo a la entrada que compres, mismas que incluyen:

Billete estándar de 130 euros ($2,812 pesos mexicanos):



Vino espumoso a tu llegada

Comida de tres platos

Copa de vino

Café, té y petits fours

Agua sin gas / Con gas

Boleto de Plata - 150 euros ($3,244 pesos mexicanos)



Vino espumoso a tu llegada

Comida de tres platos

Foto de grupo con Sheila

Media botella de vino

Café, té y petits fours

Agua sin gas / Con gas

Entrada VIP - 289 euros ($6,251 pesos mexicanos)

