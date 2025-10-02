Fran Drescher estrena su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Grandes momentos fueron los que vivió Fran Drescher quien es actriz que a lo largo de su carrera ha tenido grandes papeles, junto con la oportunidad de ser productora, comediante y líder sindical. Y es que su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento, la volvió acreedora de la estrella número 2,822 en el importante Paseo de la Fama de Hollywood.

Pero eso no es todo, ya que la actriz recibió esta sorpresa en el día de su cumpleaños número 68, lo que sin duda fue una celebración a la gran trayectoria que ha tenido en las pantallas, junto con su fuerte lucha por los derechos de los artistas.

¿Cómo recibió su estrella Fran Drescher?

Este gran día, la famosa acudió con un vestido estampado de animal print, el cual hizo recordar a sus fans uno de los atuendos que marcó su papel como Fran Fine, ocasionando varios recuerdos entre sus seguidores quienes se dieron cita en el lugar para acompañar a la artista en este momento tan importante de su vida.

Desde niña soñaba con ser una estrella… y ahora esta estrella lo hace oficial

Recordemos que la actriz formó parte de ‘The Nanny’, la serie que la hizo famosa en la década de los años noventa y la que le abrió las puertas a otros papeles. En el evento, donde se reveló su estrella, estuvieron presentes Nicholle Tom (Maggie Sheffield) y Madeline Zima (Gracie Sheffield) como maestras de ceremonia.

Como parte del evento, se le dedicaron algunas palabras a la actriz, Tom aseguró que el apoyo de Fran Drescher fue algo importante en su vida, principalmente entre los 14 y los 21 años edad. Por su parte, la actriz habló sobre lo importante que ha sido el papel de las mujeres en la comedia y la necesidad de tener mejores condiciones laborales para todos en la industria.

