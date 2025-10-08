Todo lo que se sabe sobre el caso de Yoon Ji-ah, la influencer hallada sin vida en una maleta minutos después de transmitir en vivo

En las últimas horas, el caso del asesinato de la influencer surcoreana Yoon Ji-ah de 22 años ha sacudido al mundo entero, pues se sabe esta se encontraba realizando una transmisión en vivo minutos antes de morir.

Primeros reportes señalan que el cuerpo de Yoon Ji-ah fue hallado dentro de una maleta abandonada en el bosque de Muju, una isla de la provincia de Jeolla del Norte y tras esto ya hay un primer sospechoso detenido.

¿Qué fue lo que pasó con la influencer Yoon Ji-ah?

Se especula que la influencer habría ido a la localidad mencionada con el fin de grabar contenido para su redes sociales y de paso tratar un asunto comercial con quien es el principal sospechoso, el sujeto ubicado como “Black Cat” o Choi, un adulto de 50 años quien era un “fan VIP”.

Choi había contactado a la joven haciéndose pasar como el director de una empresa de tecnología, y le habría ofrecido posicionar su contenido en plataformas como Instagram y TikTok, por lo que Yoon Ji-ah accedió a ser socia comercial, aunque pronto se habría dado cuenta de la mentira y habría roto el acuerdo, lo que desató este enfrentamiento que terminó con la vida de la joven.

¿Fue detenido el presunto asesino de Yoon Ji-ah?

Se sabe que “Black Cat” o Choi, el principal sospechoso ha sido arrestado luego de que algunas pruebas realizadas por los peritos lo vincularon directamente con el cuerpo de la influencer.

Este habría sido la última en ver con vida a la joven y aunque en primera instancia negó saber algo sobre la desaparición de Yoon Ji-ah, terminó confesando el crimen luego de ser confrontado con las evidencias.

De acuerdo con la prensa local Choi declaró que este crimen fue producto de un “ataque de ira” provocado por la desesperación que vivía, pues el hombre contaba con grandes deudas y recién habían embargado de su casa, donde vio a la joven como una oportunidad para salir de sus problemas.

¿Qué hacer si veo contenido que ponga en riesgo la vida de alguien durante una transmisión en vivo?