De locos: así luciría un capibara si viviera en el universo de ‘Las guerreras K-pop’, según la Inteligencia Artificial

Desde su estreno a mediados de 2025, Las guerreras K-pop se ha convertido en un éxito total de la plataforma de Netflix. Así es como muchos fans han imitado los looks de las protagonistas de la trama e incluso se han animado a pedirle a la inteligencia artificial (IA) distintos looks del mismo universo temático.

En este sentido, se le ha hecho una petición especial a la IA: ¿Cómo luciría un capibara si existiera dentro del universo cinematográfico de la película Las guerreras K-pop? Este es el veredicto.

Así luciría un capibara si existiera en el universo de Las guerreras K-pop

En su intento por transformar todo elemento a personajes u objetos del universo cinematográfico de la película, los fans le pidieron a la IA (Grok) que arroje una imagen de un capibara dentro de este mundo ficticio inspirado en el movimiento K-pop.

Según la IA, dentro del universo de la película, este animal tendría ojos grandes y expresivos. Su aura sería radiante y luminosa, y estaría rodeado de un fondo compuesto por tonos rosas, naranjas y azules. Además, lo rodearían algunas nubes vibrantes y coloridas como un escenario de concierto de banda K-pop.

Así se vería un capibara dentro del universo de la película Las Guerreras K-pop😊 pic.twitter.com/EIbqYpzr4r — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 4, 2025

¿De qué se trata la película Las guerreras K-pop?

Esta animación combina música, fantasía, acción y elementos de la cultura pop surcoreana. La trama aborda a Rumi, Mira y Zoey: las jóvenes integrantes de la banda Huntr/x. Las mismas además de ser estrellas del K-pop, tienen una misión secreta: proteger a la humanidad de amenazas demoníacas.

Así es como la trama se desarrolla con el principal antagonista: Gwi-Ma, el rey demonio que es asistido por los Saja Boys. Esta es una banda rival compuesta por jóvenes apuestos que en realidad son demonios disfrazados con fines oscuros. Harán todo lo posible por perturbar a las Las Guerreras K-pop.