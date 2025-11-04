El thriller de alta tensión que podría anticipar una crisis nuclear
Una película de suspenso y acción explota al máximo la tensión para poner al espectador con los pelos de punta. Este es el thriller del que todos hablan en Netflix.
Netflix lo hizo de vuelta. Días antes de que terminara el mes de octubre, la plataforma amplió su catálogo con una producción que está dando qué hablar y permanece dentro de los títulos más vistos a nivel mundial.
La película se llama Una casa de dinamita y dura 112 minutos. Es un thriller de alta tensión de Kathryn Bigelow que sigue la sala de crisis de la Casa Blanca luego del lanzamiento de un misil nuclear contra Estados Unidos. Estos son los comentarios que ha desatado en la cítrica generalizada.
¿De qué trata la película Una casa de dinamita estrenada en Netflix?
Una casa de dinamita narra cómo se viven los 18 minutos posteriores al lanzamiento de un misil nuclear contra Estados Unidos, pero desde 3 perspectivas distintas:
- Desde la Sala de Situación de la Casa Blanca
- Desde el Comando Estratégico del país
- Desde el punto de vista del presidente
"Cuando un misil de origen no identificado es lanzado desde mitad del océano Pacífico en dirección a Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta", reza su sinopsis. La película ha causado todo tipo de reacción en el público porque muchas personas interpretan que podría estar anticipando una crisis nuclear.
@netflixlat De la ganadora del Óscar Kathryn Bigelow, #UnaCasaDeDinamita es “una de las mejores películas del año”. Ya disponible en Netflix. #IdrisElba #KathrynBigelow #Pelicula #Netflix #ParaTii ♬ Evacuación del presidente. Una casa de dinamita. - Netflix Latinoamérica
Explicación del final de la película Una casa de dinamita de Netflix (contiene spoilers)
La película finaliza con una nota ambigua: el presidente tiene que decidir si permite que el misil impacte en Chicago para evitar una guerra o si el mismo se responde con represalias. Pero el impacto del misil nunca se muestra.
Este aspecto ha sido el más comentado de la producción estadounidense porque el final nunca revela quién fue responsable del ataque nuclear. Dejar al espectador en una zona gris de incertidumbre es una decisión deliberada de Bigelow.
"Quiero que el público salga del cine pensando: ‘OK, ¿y ahora qué hacemos?’. Este es un problema global y claro que mantengo la esperanza de que algún día se reduzca el arsenal nuclear. Pero mientras tanto, estamos viviendo en una casa de dinamita. Sentí que era fundamental compartir esta información, para que podamos iniciar una conversación", fue parte de las declaraciones de Kathryn Bigelow a Tudum de Netflix. Pero muchos espectadores manifestaron su decepción en redes sociales, porque se sintió como una obra inconclusa más que una pieza con final abierto.
Sin embargo, a pesar de las críticas del público hacia la reciente obra de la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor directora por The Hurt Locker (2008), la película de Netflix se mantiene con casi un 80% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.
@netflixlat Una historia explosiva.🔥De la ganadora del Óscar, la directora Kathryn Bigelow, llega 'Una casa de dinamita'. Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson y Gabriel Basso, llega a cines selectos el 9 de octubre y a Netflix el 24 de octubre. #AHouseOfDynamite #Thriller #Peliculas #Netflix #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ Tráiler. Película. Una casa de dinamita. - Netflix Latinoamérica