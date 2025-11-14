¡Mucho flow! Presentan colección de ropa de Bad Bunny inspirada en la Fórmula 1

Tras haber arrasado en los Latin Grammys del jueves 13 de noviembre, se ha confirmado la colaboración de la colección motorsport de Bad Bunny junto a Adida Originals y Mercedes, dando como resultado un alínea que junta a lo mejor del género urbano con la frescura de la moda y velocidad.

La unión entre Benito y la Fórmula 1 cada vez toma más fuerza, pues cabe recordar que en agosto pasado un automóvil Mercedes AMG Petrona F1 corrió sobre el emblemático Puente Dos Hermanos en San Juan, siendo la primera vez en la historia que un coche de esta competencia 1 llega a suelo puertorriqueño

¿Cómo es la colaboración de ropa de Bad Bunny?

En palabras de la marca, esta unión “representa la energía en movimiento: un punto donde la cultura acelera y el estilo toma la delantera, marcando la primera visión integral de Bad Bunny inspirada en la cultura del automovilismo y la emoción de la velocidad”, logrando una colección con identidad propia.

Imágenes cortesía de Adidas

Llevar el lujo de la F1, con la calle que representa el artista puertorriqueño y la versatilidad de Adidas dan como resultado una colección que incluye gorra, camisetas con cierre, chaqueta de piloto, guantes y pantalones de carrera entre estos tres mundos que poco a poco se han ido mezclando con el paso de la cultura moderna.

Los tenis son una versión moderna del zapato de conducción clásico: bajo, aerodinámico y fluido, el cual cuenta con una una silueta elegante y aerodinámica, la cuál los hace aptos para cualquier escenario.

Sobre las chamarras; se ha buscado un balance entre el motosport y la moda actual, dando un corte que hace juego perfecto con el estilo denim de este 2025.

La gorra simple y clásica nos remonta al fanatismo de la Fórmula Uno, donde los colores vibrantes se hacían presentes ante todo.

Imágenes cortesía de Adidas

Bad Bunny sigue dando forma a una nueva era del entretenimiento y la moda, donde el idioma, el género y las vertientes son un detalle mínimo que día a día logra trascender.

