Revelan cartel OFICIAL del Festival City 2026 de Querétaro: The Hives, Molotov, Wolfmother y MÁS; precios y fecha de la venta general

Este martes se reveló el cartel oficial del Festival City 2026 de Querétaro, el cuál celebrará su quinto aniversario lleno de música y diversión en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, reafirmando que es uno de los eventos más importantes de la zona y el cuál ciertamente se ha hecho de bastante popularidad.

Para esta nueva edición, se compartió que las bandas headliners serán The Hives y Molotov, aunque el cartel completo realmente parece que todas son cabezas de cartel pues este año se contará con música de la mejor calidad.

¿Quiénes estarán en el Festival City de Querétaro 2026?

The Hives

Molotov

División Minúscula

Bomba Estéreo

Wolfmother

Cuarteto de Nos

Little Jesus

Kinky

Motel

Rubytates

¿Dónde comprar boletos para el festival City de Querétaro 2026?

Se ha informado que la venta general será el próximo martes 18 de noviembre en punto de las 11:00 am y las entradas se podrán adquirir a través del sistema de Boletia y a través de taquillas autorizadas.

Durante la preventa, misma que fue llamada “Fase 0”, la entrada general tenía un precio de $1,199; la City (VIP) $1,699 y la City PLUS $1,999, por lo que se espera que los costos suban al menos $200 en las siguientes fases.

¿Cuándo es el Festival City de Querétaro?

Ya sea que vivas en o cerca de Querétaro, es un evento musical que no tiene comparación, pues cada año su cartel se ha esmerado en traer una gran propuesta musical, misma que poco a poco ha atraído a más público de otros estados, donde incluso fans hacen el viaje año con año y este próximo 11 de abril no será la excepción.

El Festival City ha logrado consolidarse como una de las propuestas más interesantes de los últimos años siendo un evento que reúne a miles de jóvenes, familias y fanáticos de la música en vivo.

