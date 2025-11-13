De “Arremángala, arrempújala” a “La Chona” estos son los covers que podría cantar Dua Lipa en México

Dua Lipa comenzó una gira internacional y una de las cosas que más han llamado la atención además de su show por sí mismo son los covers de canciones que decide cantar en cada presentación, canciones de bandas representativas de cada país al que va a visitar, y con esto ya convertido en lo que parece ser una tradición de Dua Lipa todos nos estamos preguntando cuál será la canción que escoja para sus conciertos en México, algo que ya comienza a especularse en redes sociales.

Después de que se hicieran virales los videos de la originaria de Londres, en X rápidamente comenzaron a preguntarse cuál sería la canción que Dua Lipa escoja para sus tres fechas en México, unos mencionaron "Arremángala, arrempújala", "La Chona", "Antes muerta que sencilla" o incluso "Dos Tres Trucos", casi todas sugerencias en broma a la letra que tendría que aprenderse la cantante.

Dua Lipa cuando vea que la canción que debe aprenderse para México es Arremángala, arrempújala pic.twitter.com/mGNBEfKoAC — 🇵🇸 🐺Eduardo Lima Águila🐺 (@lalo_lima) November 12, 2025

Sin embargo, si pensamos en que Dua Lipa ha tomado canciones que van desde Soda Stereo hasta Mon Laferte, podemos hacernos una idea de los cantantes y las canciones que podría retomar para el cover local de México:



Juan Gabriel - Querida

Natalia Lafourcade - Hasta la Raíz

Paulina Rubio - Ni una sola palabra

Julieta Venegas - Eres para mí

Y con la popularidad que ha tomado Juan Gabriel en los últimos días podríamos casi asegurar que el cover se tratará de una canción hecha por el Divo de Juárez.

¿Qué covers ha hecho Dua Lipa en otros países?

De los covers más populares que ha hecho la cantante se encuentra la presentación que hizo en Argentina cuando cantó "De Música Ligera" de Soda Stereo, "Tu Misterioso Alguien" de Miranda!, en Alemania cantó "99 Luftballons" de Nena, y en Chile "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte.

¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa en México?

Los conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, y están mapeados para las siguientes fechas:

