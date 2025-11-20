Canciones que no pueden faltar en el Coca Cola Flow Fest 2025

El próximo 22 y 23 de noviembre del 2025 se llevará a cabo el festival más grande e importante de música urbana en el Autódromo Hermanos Rodríguez dentro de la Ciudad de México. Desde la revelación del cartel se ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del reggaeton ya que headliners como Don Omar y J Balvin encabezan los lineups de ambos días.

¿Qué canciones se esperan para el sábado 22?

Algunos de los temas más esperados del día sábado 22 son “Danza Kuduro” tema de Don Omar con más de 2 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, “Problemon” de Álvaro Diaz, canción en colaboración con Raw Alejandro. Por su parte “La Curiosidad” de Myke Towers es uno de los temas que promete tener un público completamente eufórico. Respecto a Wisin “Escapate Conmigo ft. Ozuna” es un tema que sin duda causará júbilo entre los espectadores, “Safaera” tema de Bad Bunny en colaboración con el dúo Jowell y Randy promete ser una explosión musical entre el público.

Este día también destacan artistas de rap y regional mexicano como Santa Fe Klan y Calle 24. El primero sin duda se espera que interprete “Por Mi México (Remix)” y el segundo uno de los temas más exitosos y reproducidos “Que onda” junto a Chino Pacas y Fuerza Regida.

¿Qué canciones se esperan para el domingo 23?

Por otro lado, el día domingo 23 ha generado aún más emoción ya que contará con Natanael Cano como headliner especial. Muchos de sus fanáticos esperan que además de interpretar “Madonna”, uno de sus mayores éxitos, también cante temas de su último álbum “Porque La Demora”.

Respecto a los demás artistas no pueden faltar canciones como “La Canción” de JBalvin, “Lisa” de la puertorriqueña Young Miko, “Una Noche en Medellín” de Cris MJ. Por otro lado, se espera que Bad Gyal y Omar Courtz compartan escenario para interpretar una de sus colaboraciones más recientes “Comernos”.

El talento mexicano sin duda resaltará ya que el dúo de Cachirula y Loojan se presentarán en uno de los momentos más importantes de su carrera en donde cuentan con éxitos como “Beiby Remix”.

Sin duda, este próximo fin de semana será uno de los eventos más importantes, el cual reunirá talento nacional e internacional de la industria del género urbano donde año con año los fieles fanáticos del reggaeton asisten.

