Éxito TOTAL: Maná DESTRONA a Bruce Springsteen y le arrebata este HISTÓRICO récord

¡Maná deja el nombre de México en alto! Tras su más reciente presentación en el Kia Forum de Inglewood, California, el cuarteto liderado por Fher Olvera se convirtió en la banda con mayor cantidad de conciertos en arenas en todo Los Ángeles, rompiendo el histórico récord de “El Jefe” (“The Boss”), Bruce Springsteen.

Gracias al exponencial éxito de su gira, “Vivir Sin Aire Tour”, Maná registró cinco sold outs en el citado recinto, sumando un total de 44 conciertos en arenas en la ciudad angelina. Con ello, la agrupación mexicana marca un nuevo hito, no sólo para la música latina, sino a nivel general, pues el récord anterior le pertenecía a Bruce Springsteen, con un total de 42 presentaciones.

“Esta noche hemos roto el récord de toda la historia, de todos los tiempos, all time, de la banda con más sold outs en arenas en Los Ángeles, California”, señaló el vocalista de la agrupación mexicana. “Esto nos deja muy claro el poder que tiene nuestro idioma, el idioma español, toda la comunidad latina, aquí, en Los Ángeles”, agregó, para después cerrar su discurso con un sólido: "¡Qué viva México!”.

¿Cuándo es el próximo concierto de Maná?

La gira “Vivir Sin aire Tour” continúa en California, con cuatro fechas más: una en Fresno, otra en Los Ángeles y dos más en San José. Con ello, Maná finaliza su gira en 2025. Posteriormente, la banda regresará a Estados Unidos para una segunda parte del tour, a partir de febrero de 2026. Entre los estados que recorrerán se encuentran Nueva York, Florida y Georgia, por mencionar algunos.

Setlist del "Vivir Sin Aire Tour"

El setlist promedio del “Vivir Sin Aire Tour” cuenta con un total de 21 canciones que incluyen sus más grandes éxitos, además de uno que otro cover. A continuación, el listado:

Déjame entrar

Manda una señal

De pies a cabeza

Eres mi religión

Vivir sin aire

Mariposa traicionera

Se me olvidó otra vez (Juan Gabriel cover

Corazón espinado (Santana cover)

Me vale

Labios compartidos

Clavado en un bar

Ella (José Alfredo Jiménez cover)

El rey (José Alfredo Jiménez cover)

Te lloré un río

Bendita tu luz

El reloj cucú

Rayando el sol

No ha parado de llover

En el muelle de San Blas

Oye mi amor (Encore)



Maná, una de las bandas de rock más influyentes

Con este nuevo hito, Maná deja en claro por qué es una de las bandas de rock en español más influyentes. Tan sólo en febrero de este mismo año, se convirtieron en la primera banda de rock en español nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll. También cuentan con su estrella en Paseo de la Fama de Hollywood y sus manos en el Guitar Center, donde están las huellas de otras grandes leyendas, como Brian Wilson y Jimmy Hendrix.