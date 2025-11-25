Sabrina Carpenter cierra su gira en Los Ángeles “arrestando” a importante estrella de TV ¡y el público enloquece!

Como era de esperarse Sabrina Carpenter cerró con broche de oro su gira Short n’ Sweet este 23 de noviembre en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde miles de fans la acompañaron en una noche llena de brillo y glamour.

Durante esta presentación los asistentes y la propia Carpenter fueron sorprendidos debido a que en el público se encontraba una icónica estrella de la televisión, así que la cantante no pudo desaprovechar esta visita y en uno de sus actos más comentados del tour el famoso “arresto” y que es simbólico previo a interpretar Juno decidió esposar a Peggy.

Así fue la reacción de Carpenter al ver un Muppet entre el público

Sí, así tal cual lo acabas de leer, la cerdita Piggy de los Muppets fue acusada por ser “demasiado hot”, ante este espectáculo la audiencia estalló en gritos, asimismo, Sabrina contó con la participación especial de Bobo the Bear, quien la ayudó en todo el acto teatral.

"Reconocería esa cara en cualquier parte", le dijo Carpenter a Piggy, así que de inmediato procedió a preguntarle su nombre, al escucharlo Sabrina quedó sorprendida y le contestó de la manera más honesta que nadie la había preparado para su presencia.

Tras estas palabras la intérprete de When Did You Get Hot? le preguntó al títere si estaba disfrutando del espectáculo, a lo que el Muppet respondió con entusiasmo que sí, pero le dio algunas sugerencias que podrían hacerse en el espectáculo. "¡Qué graciosa eres, Miss Piggy! Eres la única celebridad que me pone nerviosa…”, contestó la estrella de pop.

Ante estas palabras Sabrina arrestó a Piggy, al principio lo haría con sus famosas esposas de peluche rosado pero gracias a la intervención y herramientas de Bobo the Bear eso no fue necesario, ya que él traía sus propias esposas.

¿Por qué fue muy especial el número entre Sabrina Carpenter y Los Muppets?

El supuesto “arresto” causó revuelo en redes, pues podría tratarse de un crossover ya que los icónicos personajes de “The Muppet Show” volverán a la pantalla en un especial que Disney+ tiene previsto en 2026, coincidiendo con el 50.º aniversario del programa original donde Sabrina Carpenter participará como estrella invitada.