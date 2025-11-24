Del demow hasta los corridos tumbados: Estos fueron los MEJORES artistas del día domingo del Coca Cola Flow Fest 2025
Así fue el cierre de una de las mejores ediciones del Coca Cola Flow Fest
Este domingo 23 de noviembre se llevó a cabo el segundo día de actividades del Coca Cola Flow Fest, donde literalmente tuvimos de TODO, desde las promesas del reguetón mexa, dembow internacional y hasta unos corridos tumbados.
Este domingo sin duda será recordado como uno de los días más polémicos debido a la presentación de Natanael Cano, quien además de haber cantado narcocorridos, complació a su público con sus mejores éxitos.
¿Cuáles fueron los mejores actos del domingo en el Flow Fest?
- Bellakath: Fiel a su estilo, una de las exponentes más virales del reguetón mexa le entregó a sus fans una presentación llena de puros hits, donde además de conectar de gran forma con los asistentes se fue muy ovacionada.
- Omar Cutz: El artista hizo sonar sus mejores canciones en una noche única, donde demostró por qué es uno de los artistas que más ha crecido dentro del género en los últimos años.
- Cachirula & Loojan: Sin duda alguna fue uno de los actos más esperados de este día, y es que en este último año su crecimiento fue uno de los más grandes dentro del género, por lo que los fans no podía esperar para verla en vivo.
- Bad Gyal: Directamente desde España, Bad Gyal llegó para hacer sonar canciones que ciertamente ya son un clásico dentro del reguetón, donde pudimos ver además de un concierto, un show pues la producción fue como pocas.
- J Balvin: Uno de los artistas que más prendió fue J Balvin, quien sin importar que fueran las 12:00 del lunes cantó sus mejores canciones como “LA CANCIÓN”, o “6 AM” junto a Farruko e incluso subió a El Bogueto, Yeri Mua, El Malilla y el Uzielito Mix destacando al reguetón mexicano.
- Young Miko: El rap/trap de “Baby Miko” hizo vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez con una presentación estelar, donde además de flow y estilo, pudimos presenciar las mejores barras de la puertorriqueña confirmando que está para escenarios principales.
- Natanael Cano: Polémica, sí, de las mejores, también. La presentación de Natanael Cano estuvo cargado de todo, corridos tumbados muy populares e incluso unos “prohibidos”, donde pudimos escuchar desde “Mi Bello Ángel” hasta “Cuerno Azulado” en un concierto único.