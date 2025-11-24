Del demow hasta los corridos tumbados: Estos fueron los MEJORES artistas del día domingo del Coca Cola Flow Fest 2025

Este domingo 23 de noviembre se llevó a cabo el segundo día de actividades del Coca Cola Flow Fest, donde literalmente tuvimos de TODO, desde las promesas del reguetón mexa, dembow internacional y hasta unos corridos tumbados.

Este domingo sin duda será recordado como uno de los días más polémicos debido a la presentación de Natanael Cano, quien además de haber cantado narcocorridos, complació a su público con sus mejores éxitos.

¿Cuáles fueron los mejores actos del domingo en el Flow Fest?