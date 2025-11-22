Don Omar llega al Flow Fest 2025 y este podría ser su SETLIST en el festival

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el Flow Fest 2025, y uno de los artistas más esperados es Don Omar; es por ello que, sus seguidores se preguntan cuál es el setlist de este cantante puertorriqueño; es por ello que aquí te diremos cuáles son las posibles canciones del referente de este tipo de música.



Repórtense

Dale Don Dale

Ronca

Yo Puedo con Todos

La Química

Sácala

Baila Morena-Amor de Colegio

Entre tú y yo

Tú te estás calentando

Míralos

Reggaetón Latino

Salió el sol

Dale Don Sandunga

Belly Danza

La Pared

MySpace

Nadie como tú

Virtual Diva

Guaya Guaya

Sexy Robótica

Hasta que salga el sol

Dile

Mayor que yo

Ella y yo

Taboo

Conteo

Danza Kuduro

Bandoleros



¿Cuándo y a qué hora sale Don Omar en el Flow Fest 2025?

Don Omar será quién cerrará la primera fecha del Flow Fest 2025 y saldrá en el cartel del sábado 22 de noviembre en el escenario Sprite Stage y su hora de salida será a las 00:45 a las 02:00 horas de la madrugada.

Los otros artistas que estarán antes de la participación del Rey de Reyes son: Alvaro Diaz, Lunay, Lenny Tavarez, Jowell y Randy, El Alfa, Wisin y Myke Towers. Cabe señalar que, de acuerdo con información de Ticketmaster, aún quedan boletos para el concierto, sin embargo queda poca disponibilidad.

Don Omar revela si terminará su carrera musical tras este concierto

El equipo de la leyenda del reggaetón dio a conocer que, hasta el momento, Don Omar no tiene pensado ponerle punto final a su carrera, y se espera que tenga nuevas fechas para otro tour mundial.

Así puedes llegar al Flow Fest

Si vienes en Metro podrás bajarte en la estación de: Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla.

Para los que llegan en Metrobús, la estación en la que se tienen que bajar es la de UPICSA.

Si decides arribar en el Trolebús, deberás bajar en las paradas de Ciudad Deportiva, Puebla o Puerta 8.

Si tu camino es por medio de RTP, lo ideal es descender en Avenida Ail y tomar este medio de transporte que sale desde el Metro Oceanía.