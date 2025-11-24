¡CONFIRMADO! J Balvin regresa a México tras su éxito en el Flow Fest: fechas, boletos y todo lo que debes saber sobre sus próximos conciertos

Si necesitas reggaeton, dale… porque J Balvin acaba de anunciar gira en México para 2026, luego de cerrar con broche de oro la octava edición del Flow Fest. Las fechas del colombiano en tierras aztecas quedaron programadas para el 14, 17 y 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

La noticia fue confirmada por el intérprete de “Mi gente” a través de un original video publicado en redes sociales. En este, se aprecia a un niño yendo a la típica tiendita mexicana, con la merch del colombiano. “¡Buenos días, jefa! ¿Tiene boletos del tour de J Balvin”, pregunta el menor, a lo que la encargada responde de manera asertiva, para después revelar las fechas, mientras el artista hace una aparición “sorpresa” en el anuncio.

J Balvin en México 2026: así puedes comprar boletos para las fechas confirmadas

Para la Ciudad de México, la cita será el 14 de mayo en el Palacio de los Deportes. En Guadalajara, el evento se celebrará el día 17, en la Arena VFG; mientras que su última fecha será el 20 de mayo en la Arena Monterrey.

La preventa para cualquiera de los shows inicia este martes, 25 de noviembre, en punto de las 9:00 a.m. (hora local de CDMX). La venta general se llevará a cabo tres días después, es decir, el 28 de noviembre, a las 11:00 a.m. Para acceder a cualquiera de las ventas, ingresa al sitio oficial del artista, que te redireccionará a la boletera del venue de tu preferencia.

J Balvin regresa a México tras su TREMENDO éxito en el Flow Fest

La confirmación de la gira de J Balvin en México para 2026 llega tan sólo un día después de su TREMENDO éxito en el Flow Fest. El oriundo de Medellín, Colombia, fue el encargado de cerrar con broche de oro el festival que celebra lo mejor del género urbano.

A lo largo de una hora y media, el artista ofreció un show cargado de energía, y lleno de éxitos como “Morado”, “Ginza”, “Con Altura” y “No Me Conoce (Remix)”, mientras que la lista de invitados incluyó a grandes estrellas del género, como Yeri Mua, El Bogueto, El Malilla y Uzielito Mix.

Con ello, J Balvin deja en claro por qué es uno de los máximos referentes del reguetón a nivel global. Dicho esto, no queda más que esperar a que llegue mayo para volver a ser testigos del innegable talento del colombiano.