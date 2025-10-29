Juegos que llegan gratis a PlayStation en noviembre

Para todos los que son seguidores y usuarios fervientes de PlayStation, deben de prepararse, puesto que en noviembre van a llegar importantes juegos gratis, diferentes títulos que los usuarios podrán disfrutar próximamente.

Es así que te detallaremos todos los títulos que estarán disponibles en los próximos días por el PlayStation Plus, información que debes conocer si eres un amante del mundo gamer. Además, de explicarte todos los parámetros y restricciones que puedan existir.

¿Cuáles son los juegos gratis de PlayStation?

Aunque hay muchos títulos importantes, el que está encabezando la lista es “Stray”, un videojuego donde el usuario es un gato callejero, que llega a una ciudad repleta de robots y máquinas, que tendrá que cruzar por todo tipo de retos para poder regresar con su familia de gatos.

Otro de los juegos gratis que habrá para PlayStation se trata de EA Sports WRC 24, donde podrás manejar carros todoterreno para obtener el título del Campeonato de Rally, permitiendo que los usuarios tengan acceso a todo tipo de equipos y objetos.

Por último, el otro juego que veremos disponible en noviembre, se trata de Totally Accurate Battle Simulator, como dice su nombre, los usuarios podrán liderar todo un ejército, con imágenes realistas y teniendo la oportunidad de usar el modo de multijugador.

¿Desde cuándo estarán disponibles los juegos?

Los juegos gratis de PlayStation que mencionamos anteriormente, se mencionan que estarán disponibles desde el 4 de noviembre. Aun así es importante aclarar que el día 3, será el último momento en que los usuarios podrán agregar los siguientes títulos:

Alan Wake II

Cocoon

Goat Simulator 3

Recordemos que dicho beneficio, está disponible para aquellos usuarios que están suscritos al plan Plus de la consola, para poder acceder a ellos deben hacer el pago mensual, pero cuenta con diferentes opciones con precios variados, por lo que es importante conocer los costos y los beneficios que tiene cada uno de ellos. Ahora ya tienes toda la información al respecto, así que no dejes pasar las fechas para que disfrutes de los innovadores títulos del mundo gamer.