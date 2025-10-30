¡Juega gratis PAC-MAN en Google! El clásico revive con una edición especial por Halloween 2025

Hoy es un gran día para los fans del retrogaming. El ícono del arcade vuelve a la vida gracias a Google. Este 30 de octubre de 2025, el buscador amaneció con la enorme sorpresa para los fans de un Doodle interactivo que celebra los 45 años de PAC-MAN con una versión especial ambientada en Halloween.

Google celebra Halloween con PAC-MAN: Halloween 2025 Edition 👻

Lo mejor de todo es que en esta edición llamada PAC-MAN: Halloween 2025 Edition, los jugadores pueden disfrutar ocho niveles nuevos, de los cuales cuatro están ambientados en casas embrujadas. Cada una representa la personalidad de los clásicos fantasmas —Blinky, Pinky, Inky y Clyde— con escenarios llenos de guiños vintage y sonidos retro.

¿Qué tiene de especial esta versión del Doodle?

Aunque los Doodles de Google suelen ser homenajes animados, esta versión va más allá, pues se juega de verdad. El usuario controla a PAC-MAN directamente desde el navegador, sin descargas ni registros de ningún tipo.

Si eres fan de los juegos clásicos, no te puedes perder la oportunidad de jugar, pues hay tres cosas que hacen de este Doodle algo especial:



Es totalmente jugable . No es una simple animación, sino una experiencia completa.

. No es una simple animación, sino una experiencia completa. Temática de Halloween. Los laberintos tienen ambientación de “casas embrujadas” con estética oscura y efectos especiales.

Los laberintos tienen ambientación de “casas embrujadas” con estética oscura y efectos especiales. Aniversario histórico. Celebra los 45 años de uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos.

Si eres de los gamers más experimentados, se ha revelado que el nivel de dificultad también ha aumentado un poco, algo que ha emocionado a los jugadores.

Crédito: Captura de Pantalla Google

¿Por qué PAC-MAN sigue siendo tan importante?

Desde su lanzamiento en 1980, PAC-MAN se convirtió en un ícono cultural y uno de los primeros videojuegos con verdadero impacto global. Este juego pasó a la historia gracias a su simplicidad y diseño adictivo. Es por eso que Google tomó la decisión de homenajear al juego con este Doodle.

¿Cómo jugar gratis PAC-MAN: Halloween 2025 Edition?

Es fácil. Solo tienes que entrar a la página de inicio de Google o visitar su sección de Doodles. Haz clic en el logo del día (donde PAC-MAN lleva un sombrero de bruja) y el juego comenzará de inmediato, sin necesidad de instalación.

Lo mejor es que puedes jugar donde más te guste, con teclado o pantalla táctil. Consejo: Dedica tiempo a los cuatro niveles de casas encantadas, pues tienen sorpresas ocultas que valen la pena.

