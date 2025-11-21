Así puedes llegar al Flow Fest 2025 en transporte público

A perrear se ha dicho, y no es para menos, los afortunados que podrán estar bailando al ritmo de grandes iconos del reggaetón podrán llegar de manera fácil y rápido. Recuerda que, la ubicación del Flow Fest 2025 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco. Para poder arribar a este recinto existen varias rutas y son las siguientes:

Puedes bajarte en las estaciones de Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla del Metro, mismas que pertenecen a la Línea 9 del metro.

Si llegarás por Metrobús, la estación más cercana es la UPIICSA.

Para los que llegan por el Trolebús, deberás bajar en las paradas de Ciudad Deportiva, Puebla o Puerta 8.

También existen la opción de RTP de la Línea 200, la cual sale del Metro Oceanía, pero deberán bajarse en la Avenida Añil.

Uno de los consejos que te damos es que, debes llegar temprano, llevar ropa cómoda y sobre todo, mantenerte hidratado, puesto que, el calor podría ser intenso.

¿Cuándo es el Flow Fest 2025?

El Flow Fest 2025 se llevará a cabo este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

¿A qué hora terminará el Flow Fest?

El concierto iniciará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se tiene previsto que termine alrededor de la medianoche o hasta las 2 de la madrugada.

¿Qué artistas estarán?

Para el sábado 22 de noviembre quien encabeza esta lista de artistas es Don Omar, quien es uno de los líderes e icónos del reggaetón, también estarán Myke Towers, Wisin, Alvaro Díaz, Jowell & Randy, Leny Tavárez, Lunay, y otro que llama la atención es Santa fe Klan.

Para el domingo 23 de noviembre estarán J Balvin y Youn Miko, quienes son de los más esperados por la cantidad de seguidores que tienen, pero de igual manera estará otro referente de este género que es Nicky Jam, María Becerra, Khea, L-Gante y Sech.

¿A qué hora canta Don Omar en el Flow Fest 2025?

Don Omar está programado para cerrar el evento del sábado 22 de noviembre e iniciará en punto de las 00:45 horas para concluir a las 2 de la mañana.



Lenny Tavárez: 19:50-20:40

Myke Towers: 21:10-22:05

Wisin: 22:35-23:50

Para el domingo 23 de noviembre, quien cerrará el evento será J Balvin, y de igual manera iniciará su turno en punto de las 00:40 y terminará a las 2 de la mañana.

