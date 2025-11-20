Las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard
Billboard publicó su ranking de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. Aquí te contamos qué agrupaciones agregaron a la lista y por qué.
Cada año, surgen los debates y las conversaciones en torno a estas para decidir cuáles fueron las más destacadas. Todos debaten quiénes entran, quiénes deberían estar, qué grupos siguen siendo ignorados y cuáles pronto serán elegibles por primera vez. Y claro, las eternas discusiones sobre los miembros históricos que nunca recibieron el reconocimiento adecuado.
Con esto en mente, Billboard decidió hacer lo que todos los fans del rock aman (y temen): evaluar la historia completa del género y plantear su lista definitiva de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.
¿Qué consideró Billboard para esta selección?
Billboard intentó enfocarse estrictamente en bandas reales, por lo que quedaron fuera:
- Grupos vocales que no tocan la mayoría de sus propios instrumentos
- Proyectos donde el sonido depende casi por completo de su vocalista solista
Así es como al final esta lista mezcla pilares del rock, bandas que redefinieron el género, y otras que quizá nunca entrarían al Salón de la Fama… pero que para Billboard merecen estar entre los mejores.
Las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, clasificadas según Billboard
Aquí te dejamos la lista completa de Billboard para que le des un vistazo:
50. Red Hot Chili Peppers
49. The Cure
48. Sleater-Kinney
47. Def Leppard
46. Oasis
45. The Stooges
44. Café Tacvba
43. No Doubt
42. Earth, Wind & Fire
41. The Band
40. Blondie
39. Green Day
38. Santana
37. Thin Lizzy
36. Ramones
35. Eagles35. Eagles
34. Nine Inch Nails
33. The White Stripes
32. Aerosmith
31. Paramore
30. Pearl Jam
29. R.E.M.
28. The Allman Brothers Band
27. Parliament/Funkadelic
26. Pretenders
25. Maná
24. The Velvet Underground
23. Guns N’ Roses
22. Rage Against the Machine
21. Van Halen
20. Radiohead
19. The Beach Boys
18. The Clash
17. Heart
16. The Grateful Dead
15. Talking Heads
14. Creedence Clearwater Revival
13. AC/DC
12. Metallica
11. The Who
10. Nirvana
9. Black Sabbath
8. Sly & The Family Stone
7. U2
6. Fleetwood Mac
5. Queen
4. Pink Floyd
3. Led Zeppelin
2. The Rolling Stones
1. The Beatles
Sin duda, esta es una gran lista, la cual está completamente llena de talento e impresionantes trayectorias. ¿Se encuentra tu favorita?
También te puede interesar: Beast Games temporada 2 ya tiene fecha de estreno y un giro explosivo: ¡100 inteligentes vs. 100 fuertes!