Las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, según Billboard

Cada año, surgen los debates y las conversaciones en torno a estas para decidir cuáles fueron las más destacadas. Todos debaten quiénes entran, quiénes deberían estar, qué grupos siguen siendo ignorados y cuáles pronto serán elegibles por primera vez. Y claro, las eternas discusiones sobre los miembros históricos que nunca recibieron el reconocimiento adecuado.

Con esto en mente, Billboard decidió hacer lo que todos los fans del rock aman (y temen): evaluar la historia completa del género y plantear su lista definitiva de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.

¿Qué consideró Billboard para esta selección?

Billboard intentó enfocarse estrictamente en bandas reales, por lo que quedaron fuera:



Grupos vocales que no tocan la mayoría de sus propios instrumentos

que no tocan la mayoría de sus propios instrumentos Proyectos donde el sonido depende casi por completo de su vocalista solista

Así es como al final esta lista mezcla pilares del rock, bandas que redefinieron el género, y otras que quizá nunca entrarían al Salón de la Fama… pero que para Billboard merecen estar entre los mejores.

Las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, clasificadas según Billboard

Aquí te dejamos la lista completa de Billboard para que le des un vistazo:

50. Red Hot Chili Peppers

49. The Cure

48. Sleater-Kinney

47. Def Leppard

46. Oasis

45. The Stooges

44. Café Tacvba

43. No Doubt

42. Earth, Wind & Fire

41. The Band

40. Blondie

39. Green Day

38. Santana

37. Thin Lizzy

36. Ramones

35. Eagles35. Eagles

34. Nine Inch Nails

33. The White Stripes

32. Aerosmith

31. Paramore

30. Pearl Jam

29. R.E.M.

28. The Allman Brothers Band

27. Parliament/Funkadelic

26. Pretenders

25. Maná

24. The Velvet Underground

23. Guns N’ Roses

22. Rage Against the Machine

21. Van Halen

20. Radiohead

19. The Beach Boys

18. The Clash

17. Heart

16. The Grateful Dead

15. Talking Heads

14. Creedence Clearwater Revival

13. AC/DC

12. Metallica

11. The Who

10. Nirvana

9. Black Sabbath

8. Sly & The Family Stone

7. U2

6. Fleetwood Mac

5. Queen

4. Pink Floyd

3. Led Zeppelin

2. The Rolling Stones

1. The Beatles

Sin duda, esta es una gran lista, la cual está completamente llena de talento e impresionantes trayectorias. ¿Se encuentra tu favorita?

También te puede interesar: Beast Games temporada 2 ya tiene fecha de estreno y un giro explosivo: ¡100 inteligentes vs. 100 fuertes!