De Young Miko, Bellakath, Cachirula a Bad Gyal, ellas son las artistas que no te puedes perder en el Flow Fest 2025:

Este fin de semana será el Coca Cola Flow Fest, uno de los festivales de música urbana más esperados de todo el país, donde el Autódromo Hermanos Rodríguez será testigo de dos días llenos de reguetón, el cuál estará encabezado por algunos de los artistas más grandes del género.

Si bien, el festival está encabezado por Don Omar, Alvaro Díaz y J Blavin, el poder femenino se ha hecho notar en esta edición 2025 y nos ha traído a algunas de las artistas más duras de la escena actual como Young Miko, Yailin La Más Viral, Bellakath, Cachirula o Bad Gyal.

¿Cuáles son las artistas que no te puedes perder del Flow Fest?

Young Miko: Hoy por hoy es una de las figuras más grandes del trap/reggaetón, donde además de su presencia en el escenario con un show único, sus canciones la han llevado por todo el mundo.

Yailin La Más Viral: Su acto en vivo es considerado como uno de los mejores en la actualidad, donde la energía que ponen en cada presentación es incomparable.

Bellakath: Se trata de una de las artistas del reguetón mexicano más destacadas de los últimos años, donde incluso ya se ha ganado un lugar en la historia gracias a sus números de reproducción en streaming.

Cachirula: Su ascenso ha ido como la espuma y junto a LOOJAN se han hecho sonar por todo el país, ganándo el cariño de toda una escena, siendo uno de los actos más esperados.

Sayuri & Sopholov: Este dúo ha llegado con todo y apenas a un año de su debut han logrado millones de reproducciones en diversas plataformas con sus canciones, donde no ha temido a mostrar su versatilidad y personalidad.

Bad Gyal: Este sin duda es uno de los actos más esperados, pues ha ganado fama internacional gracias a su estilo donde mezcla dancehall, reggaetón y electrónica, siendo una propuesta muy llamativa.

Tayhana: Esta DJ/productora logró colarse a un cartel donde predomina el reguetón, lo cual es relevante para la parte “electrónica” del Flow Fest, donde seguramente escucharemos sus mejores mezclas.