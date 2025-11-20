ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del indie rock quien formó parte de dos de las bandas más reconocidas, esto es lo que se sabe

Este jueves el mundo del indie rock y la música en general está de luto pues se confirmó el fallecimiento del británico Gary "Mani" Mounfield, el legendario bajista de The Stone Roses y Primal Scream a los 63 años, dejando un legado único.

La triste noticia se dio conocer luego de que su hermano Greg publicara un breve comunicado en su cuenta de Facebook: "Con el corazón destrozado tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano", con el cuál despidió a uno de los músicos más queridos de Manchester.

¿En qué bandas tocó Gary "Mani" Mounfield?

Mounfield fue el bajista de The Stone Roses de 1987 a 1996, con quienes publicó dos discos: ‘The Stone Roses’ (1989) y ‘Second Coming’ (1994), los únicos discos de la banda, pero los suficientes para lograr haber ganado un lugar especial dentro de la escena del rock británico, inspirando a bandas como Oasis y Blur.

Más tarde formaría parte de Primal Scream, una de las bandas británicas que revolucionaría la música indie durante su etapa, siendo que cada trabajo en el que participó fue bien recibido por la crítica especializada y por el público, convirtiéndose en uno de los músicos más apreciados de Gran Bretaña.

¿Cuál fue el legado de Gary "Mani" Mounfield?

Se dice que fue invitado a tocar en las bandas de The Jesus and Mary Chain, Oasis e incluso los Beastie Boys, aunque finalmente se dedicó a Primal Scream, además de también dedicarse a la producción.

En el año 2011 regresó con The Stone Roses con quienes se mantuvo bastante activo e incluso ofrecieron algunas giras, hasta el año 2017, cuando fue su adiós definitivo dejando un ciclo por fin terminado.

Recientemente anunció “The Stone Roses, Primal Scream And Me”, una gira de charlas por el Reino Unido que abarcaría de septiembre 2026 a junio del 2027), donde relataría los momentos clave de su carrera.