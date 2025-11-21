Fue pastor de una Iglesia, lo engañaron y ahora es una leyenda del reggaetón

El nombre artístico de Don Omar es William Omar Landrón, nació en Puerto Rico y es un cantante y compositor. Un dato que pocos saben es que, este cantante inició sus primeras canciones cuando apenas tenía 12 años de edad, sin embargo, seguramente tampoco sabías que, este Bandolero también comenzó su carrera en la música pero como pastor de la Iglesia de la Restauración en Cristo en Bayamón.

En el 2002 la carrera de William Omar Landrón dio una vuelta, y cambió cuando Héctor El Bambino, lo escuchó y decidió arroparlo como productor musical. Fue en este punto cuando pudo adoptar el nombre de Don Omar, posteriormente inició su aventura como compositor en producciones de otros artistas.

¿Cuáles son los premios de Don Omar?

33 premios de 69 nominaciones

11 nominaciones para los Latin Grammy

1 Premio Grammy

23 Premios Billboard Latin Music

4 Premios Billboard Music

19 Premios Lo Nuestro

4 International Dance Music Awards

2 Premios American Musica Awards

2 Premios People en Español

2 MTV Video Music Awards

1 Premio MTV Latioamérica



¿El Flow Fest será el último concierto de Don Omar?

Sin duda alguna, Don Omar es uno de los referentes del reggaetón, y desde hace unos meses diversos rumores apuntaban a que, su presentación en el Flow Fest 2025 sería su último concierto, sin embargo, fue el intérprete de “Bandoleros” y su equipo que a través de un comunicado desmintieron esta información y aseguraron que “The King of Kings” no se retirará de la música.

¿Qué día canta Don Omar en el Flow Fest 2205?

Don Omar, quien es uno de los líderes e icónos del reggaetón estará el sábado 22 de noviembre, a lado de Myke Towers, Wisin, Alvaro Díaz, Jowell & Randy, Leny Tavárez, Lunay y Santa fe Klan.