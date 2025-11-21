¿Puedo llevar bolsas? Estos son los objetos PERMITIDOS en el Flow Fest 2025
¿Listos para el perreo? Estos son los objetos PERMITIDOS para el Flow Fest
Este fin de semana se estará realizando una edición más del Coca Cola Flow Fest, uno de los eventos de música urbana más grandes de la Ciudad de México y de todo el continente, donde el sábado y domingo podremos ver artistas como Don Omar, Bad Gyal, Alvaro Díaz, Young Miko, Wisin, J Balvin, Natanael Cano, Bellakath entre otros.
Año con año el Flow Fest ha entregado grandes momentos y hoy en día es uno de los festivales mejor posicionados, por lo que reúne mucha gente y por ello te compartiremos las mejores recomendaciones para que pases un fin de semana inolvidable.
¿Qué objetos puedo llevar al Flow Fest?
Con un festival de tanta duración es normal llegar a tener respecto a qué objetos puedo ingresar, por lo que de acuerdo con el mismo evento, esta es la lista de objetos permitidos:
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
- Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)
- Cangureras
- Toallas y tampones
- Desodorante en barra/roll on
- Bloqueador solar en crema
- Gel antibacterial
- Sombreros/Gorros
- Lentes de sol
- Baterías extern5as para celular
- Banderas sin asta
- Ponchos
- Tapones de oído
- Bálsamo para labios y lipgloss
- Maquillaje en polvo
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Binoculares sin láser
- Medicamentos (es necesario traer prescripción médica)
- Hula hoops: incluyendo muñecos inflables
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles
Objetos que NO pueden pasar
- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, gopros, estuches, Pilas, a excepción de baterías externas para celulares)
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPads, tabletas y lectores)
- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti
- Alimentos y bebidas externas (especialmente alcóholicas)
- Bebidas energéticas
- No paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, Bota bags o anforitas
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Aerosoles (desodorantes, pinturas, etc)
- Perfumes
- Drones
- Cadenas largas o joyería con picos
- Mochilas de más de 30x30
- Funda para cámara
¿Cuáles son los horarios del Flow Fest?
Aunque las actividades comienzan a las 2:50 pm ambos días, las puertas abrían en puntos de las 1:00 y se espera que los artistas de sábado y domingo cierren con sus presentaciones a las 2:00 am.