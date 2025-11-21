⁠¿Puedo llevar bolsas? Estos son los objetos PERMITIDOS en el Flow Fest 2025

Este fin de semana se estará realizando una edición más del Coca Cola Flow Fest, uno de los eventos de música urbana más grandes de la Ciudad de México y de todo el continente, donde el sábado y domingo podremos ver artistas como Don Omar, Bad Gyal, Alvaro Díaz, Young Miko, Wisin, J Balvin, Natanael Cano, Bellakath entre otros.

Año con año el Flow Fest ha entregado grandes momentos y hoy en día es uno de los festivales mejor posicionados, por lo que reúne mucha gente y por ello te compartiremos las mejores recomendaciones para que pases un fin de semana inolvidable.

¿Qué objetos puedo llevar al Flow Fest?

Con un festival de tanta duración es normal llegar a tener respecto a qué objetos puedo ingresar, por lo que de acuerdo con el mismo evento, esta es la lista de objetos permitidos:



Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Toallas y tampones

Desodorante en barra/roll on

Bloqueador solar en crema

Gel antibacterial

Sombreros/Gorros

Lentes de sol

Baterías extern5as para celular

Banderas sin asta

Ponchos

Tapones de oído

Bálsamo para labios y lipgloss

Maquillaje en polvo

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Binoculares sin láser

Medicamentos (es necesario traer prescripción médica)

Hula hoops: incluyendo muñecos inflables

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles

Objetos que NO pueden pasar

No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, gopros, estuches, Pilas, a excepción de baterías externas para celulares)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

Alimentos y bebidas externas (especialmente alcóholicas)

Bebidas energéticas

No paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Aerosoles (desodorantes, pinturas, etc)

Perfumes

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

Mochilas de más de 30x30

Funda para cámara

¿Cuáles son los horarios del Flow Fest?

Aunque las actividades comienzan a las 2:50 pm ambos días, las puertas abrían en puntos de las 1:00 y se espera que los artistas de sábado y domingo cierren con sus presentaciones a las 2:00 am.