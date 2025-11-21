La estrella del pop más fifas: ¿Dua Lipa irá al partido del América en Liguilla?

El paso de Dua Lipa por Latinoamérica ha sido todo un furor, pues la cantante desde su primera visita poco antes de ser una estrella del pop ha sido bien recibida por su público y en este 2025 no ha sido la excepción.

Como parte del ‘Radical Optimism’ Dua Lipa se ha presentado en Chile, Argentina y Brasil, siendo estos dos últimos países donde se le ha visto en partidos de fútbol, lo que ha generado dudas si visitará al equipo del América al ser de la Ciudad de México, donde se estará presentando en diciembre.

¿Dua Lipa irá al partido del América?

Como era de esperarse, Las Águilas obtuvieron su pase directo a la “fiesta grande” del fútbol mexicano y el próximo 29 de noviembre estará recibiendo al Monterrey en el Estadio Ciudad de Los Deportes en la vuelta de las semifinales.

Aunque también podría ser que la cantante acudiera a un partido semifinales, todo dependiendo de qué equipos llegaran a esa instancia y si Dua aún se encuentra en nuestro país.

Sin duda, ver a Dua Lipa con la playera del Club América es algo que ha llenado de emoción a la afición azulcrema y si sigue con su tradición como lo hizo al asistir a ver a Boca Jrs, River Plate y recientemente al Fluminense en el Maracaná, podríamos ver a la cantante vistiendo los colores del “ave”.

¿Cuándo serán los conciertos de Dua Lipa en México?

La cantante estará ofreciendo tres conciertos los próximos 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP como parte de su gira mundial ‘Radical Optimism’, mismos que ya son soldout, donde podremos escuchar éxitos como: ‘Don’t Star Now’, ‘Training Season’, ‘Houdini’, ‘Levitating’, entre otros.

Además de hacer un repaso sobre su gran carrera musical, el público mexicano espera un par de covers a figuras de nuestra cultura y primeros rumores señalan que podría cantar “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, otra de las canciones que suenan para ser covereadas son: ‘Amor Eterno’ (Juan Gabriel), ‘La Chona’ (Los Tucanes de Tijuana), ‘Sapito’ de Belinda.