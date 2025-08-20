Elsa y Elmar ofrecerá concierto GRATIS: Te decimos cuándo y dónde

La cantautora colombiana Elsa y Elmar estará ofreciendo un concierto totalmente gratis en los próximos días, donde estará presentando su último disco ‘PALACIO’ (2024) y algunos de sus grandes éxitos.

En los últimos años, Elsa ha estado muy presente dentro de la escena musical en México, por lo que se ha logrado hacer de una base de fans muy sólida y al igual que tú estamos emocionados por su próxima presentación del sábado 30 de agosto, la cual será totalmente GRATIS.

¿Dónde estará Elsa y Elmar?

La intérprete de “Ojos Noche” estará ofreciendo una presentación en Galerías Metepec (Boulevard Toluca Metepec Norte 400, Coaxustenco, Metepec, Edomex), el acceso será libre, por lo que este 30 de agosto no te puedes perder esta gran fecha, pues promete ser un día inolvidable.

Si tú como nosotros quieres cantar a todo pulmón “corazones negros”, “Grecia” o “amantes y amigos” no la pienses y date una vuelta a la plaza mencionada. Dicho concierto empezará a las 19:00 horas, así que ahora ya sabes dónde y cuándo estará Elsita.

¿Cómo llegar a Metepec desde la CDMX?

Hoy en día hay varias rutas que podrías tomar para ir desde la Ciudad de México a Metepec, por lo que te dejaremos un par de recomendaciones para que tomes en cuenta y puedas disfrutar de esta gran presentación.

La primera opción que te compartimos es en transporte público, donde desde la estación del Metro Auditorio de la Línea 7 podrás tomar un camión de RTP en dirección a Santa Fe, para que posteriormente abordar el Tren Interurbano para finalmente bajar en la estación Metepec.

La segunda opción es abordar el Cablebús de la Línea 3 en la estación Los Pinos / Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, donde también llegarás al Tren Interurbano e igual deberás bajar en la estación Metepec.

Así que ahora que sabes todo esto, no dudes en ir a este gran concierto de Elsa y Elmar, del que sabemos que no te defraudará.

Imagen cortesía de Galerías Metepec (Tomada de Facebook) Elsa y Elmar en Galerías Metepec

¿Quién es Elsa y Elmar?

Esta artista colombiana lleva ya varios años radicando en la Ciudad de México, donde ha cimentado gran parte de su carrera musical; su trabajo destaca por juntar el pop, folk, R&B y sonidos latinos.

Con más de 10 años de trayectoria y habiendo publicado cuatro discos, Elsa y Elmar se ha vuelto una de las artistas latinas más destacadas y reconocidas.