Te compartimos 7 artistas de Tailandia que sí o sí debes conocer

Si tú al igual que nosotros eres fan del Hangul (Ola Coreana) y te llama la cultura oriental como la música K-Pop, te dejaremos una lista de recomendaciones de artistas de Tailandia que podrían ser de tu agrado.

Estos artistas de Tailandia combinan elementos del pop y el hip-hop que en los últimos años han marcado tendencia y han sido bastante llamativos.

BNK48

Esta agrupación de pop femenino han estado haciendo mucho ruido en los últimos años, donde se destacan sus coreografías, sus canciones pegadizas y el concepto de idols, el cuál seguramente amarás.

YEW

Esta banda tailandesa emergente que ha ganado popularidad en la escena musical alternativa de Tailandia. Formada en Bangkok en 2016, la banda debutó oficialmente el 27 de abril de 2017 y desde entonces han cautivado con su rock alternativo, indie y folk.

Siam☆Dream

Este grupo juvenil es muy similar al K-Pop, aunque sus corrientes se acercan al R&B y música indie, tal como las primeras generaciones de estas corrientes.

The Toys

Thanwa Boonsoongnern, mejor conocido como “The Toys”, ofrece música sueva y melodías muy reconocibles, sonando como una balada pero con la energía juvenil del K-Pop.

MEYOU

Este artista se ha destacado por sus letras y sonidos modernos de R&B y Hip-Hop, donde luce la producción musical que emplea, dando música ciertamente más “madura” y contemporánea.

Nine by Nine (NB9)

Con un sonido y una energía única, este boy band con el concepto de idol nos ofrece grandes canciones muy bailables, coreografías y visuales distinguidos.

MBO (Make Me Bounce)

Este artista mantiene el concepto del K-Pop y el teen pop muy marcado, ofreciendo sonidos muy disfrutables y alegres que seguramente te harán bailar.

¿Ya conocías a estos grandes artistas? ¡Cuéntanos qué te parecieron!