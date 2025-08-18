Sabrina Carpenter, Ricky Martin, J Balvin y más. Estos son los artistas que cantarán en los VMAs 2025 ¿Cuándo y dónde ver la premiación?

Los MTV VMAs (Video Music Awards) ya están a la vuelta de la esquina y con esta nueva ceremonia, la emoción por la premiación de los artistas nominados y las actuaciones en vivo crecen dentro de los fans de la música.

A lo largo de los años, los VMAs nos han dejado momento icónicos, como la presentación de Beyoncé en 2006 cuando cantó “Ring The Alarm”, la Britney Spears cargando una enorme pitón en 2001 cuando cantó de “I’m Slave 4 U” o Madonna cuando presentó “Vogue” en 1990.

Para este 2025, las expectativas son altas, pues el evento ha reunido a los mejores talentos del 2025 en una ceremonia que estará a cargo del reconocido rapero LL Cool J.

¿Qué artistas se presentarán en los VMAs 2025?

Una de las más grandes sorpresas fue el anuncio de la presentación en vivo de Ricky Martin, uno de los íconos latinos más reconocidos de todos los tiempos, quien realizó su primera actuación en los VMAs hace 26 años y recibirá el premio especial “Latin Icon Award”.

De igual modo, el rapero Busta Rhymes recibirá un reconocimiento especial llamdo “Rock the Bells Visionary Award” quien se estará presentando con el anfitrión LL COOL J.

La cantante estadounidense, Sabrina Carpenter estará actuando en los VMAs por segundo año consecutivo, premiaciones donde también figura en diversas categorías.

J Balvin volverá a presentarse en esta ceremonia luego de tres años, donde se espera que actúe en solitario y después se una al también nominado DJ Snake.

Alex Warren no ha dejado de sorprender al mundo y estará cantando en vivo durante esta edición 2025 de los VMAs.

sombr también se ha colado en la mira internacional en los últimos años y ofrecerá un acto que marcaría su debut en las entregas de premios.

¿Cuándo son los Premios Video Music Awards y cómo verlos?

Esta gala de premios será el próximo domingo 7 de septiembre y la transmisión comenzará a las 8:00 PM (E.T.) y se podrán ver por el canal de MTV y en Paramount+. Esta edición será realizada en le USB Arena de Elmont, Nueva York