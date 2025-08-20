Todo lo que debes de saber sobre el concierto de ATEEZ en la CDMX de este sábado 23 de agosto

Estamos a casi nada (días) del concierto de ATTEZ en la CDMX y al igual que tú, no podemos con tanta emoción, pues son uno de nuestros grupos de K-Pop favoritos y llevamos esperando mucho por verlos.

Como sabrás, esta agrupación estará presentándose este próximo sábado 23 de agosto en la Ciudad de México como parte de su gira ‘ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN NORTH AMERICA’.

¿Qué cosas debes de saber sobre el concierto de ATTEZ?

De acuerdo a que tipo de entrada hayas adquirido, esta información te será de mucha ayuda:

El check in será de 3:00 a 4:30 p.m.

in será de 3:00 a 4:30 p.m. El soundcheck se realizará a las 5:30 p.m.

se realizará a las 5:30 p.m. Se informó que el VIP Lounge tendrá lugar a las 5:30 p.m.

tendrá lugar a las 5:30 p.m. Las puertas generales se abrirán a las 5:30 p.m.

se abrirán a las 5:30 p.m. Inicio del concierto 8:30 p.m.

Con estos datos, por nada puedes llegar tarde a este concierto que será toda una experiencia, por ello te decimos cómo puedes planificar tu llegada para evitar cualquier contratiempo.

¿Cómo llegar al Estadio GNP en transporte público?

Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho ofrecerán un show único en el Estadio GNP el cuál se encuentra en la alcaldía Iztacalco y aunque es un lugar “céntrico” (para algunos), aquí te contaremos lo que debes de saber para llegar más que bien al foro que abrirá sus puertas a las 5:30 p.m.

La manera más sencilla de llegar al Estadio GNP en transporte público es por el Metro, pues las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 prácticamente están frente al venue.

También puedes llegar en Metrobús, si bajas en la estación Goma o Iztacalco de la Línea 2 y caminas sobre la avenida Río Churubusco.

Hay algunas rutas del camión RTP, donde las más cercanas podrían ser Magdalena Mixhuca, aunque estas quedan un poco más retiradas.

Si llegarás en vehículo particular, toma en cuenta que las avenidas que rodean al recinto como lo son Río de Churubusco y Viaducto Piedad generalmente suelen estar muy (MUY) cargadas, por lo que lo recomendable es anticipar con hasta dos horas tu llegada.

Boletos para ATTEZ

Afortunadamente, aún se pueden encontrar entradas para el concierto de ATEEZ en CDMX, donde la más barata tiene un precio de $1,037 y la más cara $7,405 pesos mexicanos.

Esta agrupación de K-Pop nos hará cantar y bailar sus éxitos como ‘In Your Fantasy’, ‘BOUNCY (K-HOT CHILI PEPPERS)’, ‘Ice On My Teeth’, ‘Crazy Form’, entre otras.