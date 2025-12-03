REGRESA “Cindy Lou” de El Grinch para ponerle un toque de rock a la navidad

A 25 años del estreno de El Grinch, Taylor Momsen, quien interpretó a la tierna Cindy Lou hizo un pequeño homenaje al filme al interpretar “Where Are You Christmas?” pero esta vez de una forma más rockera.

Momsen quien ahora tiene 32 años lanzó el pasado 31 de octubre un EP navideño titulado Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, dentro del material se encuentra el título “Where Are You Christmas?” al inicio nos hace retroceder en el tiempo pues al inicio suena un pequeño fragmento de su voz de niña, para luego dar paso a su voz adulta, junto con guitarras potentes y su estilo característico de rock.

Esta nueva interpretación demuestra que Taylor dejó en el pasado Cindy Lou y ahora se abre camino en el mundo musical como una mujer más fuerte, oscura y madura, algo que sin duda alguna ha provocado que fans se dividan, ya que unos aplauden está acción mientras que otros la reprueban.

El reencuentro entre Cindy Lou y El Grinch

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la alfombra roja de la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame en Los Ángeles, durante el evento Momsen y Carrey se reencontraron haciendo que fans del famoso Grinch se emocionaran, pues este sería el primer encuentro público desde que protagonizaron juntos.

Con abrazos, sonrisas y palabras de cariño, recordaron su vínculo de infancia: Momsen agradeció la protección y amabilidad que Carrey le brindó durante el rodaje y confesó que ver la mirada adulta del actor hoy le hizo valorar aún más lo que vivieron.

¿Qué pasó con Momsen después de El Grinch?

Tras el éxito de El Grinch y aún en etapa de niñez Taylor Momsen hizo apariciones en algunas películas y series, pero fue en 2007 en su etapa de adolescencia que interpretó a uno de sus personajes más icónicos, Jenny Humphrey en Gossip Girl. Sin embargo, decidió dejar el proyecto para enfocarse en la música.

A los 16 años fundó su banda The Pretty Reckless, donde comenzó a destacar como vocalista y compositora, con el tiempo, la banda se volvió una de las más sólidas del rock alternativo, logrando varios #1 en Billboard Rock.

En 2017, se retiró temporalmente de lols escenarios debido a que cayó en depresión por un accidente que fracturó a la banda, pero fue en 2021 que decidió lanzar “Death by Rock and Roll” que se convirtió en un éxito y marcó su recuperación personal y profesional.