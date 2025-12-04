ORGULLO NACIONAL: Mexicana es elegida como la MEJOR baterista de Rock del 2025

México sigue coronándose en los escenarios y esta vez le tocó el turno a la joven baterista Paulina Villarreal, integrante de The Warning, quien ha sido reconocida como la “Mejor Baterista del Rock 2025”.

De acuerdo con la revista Modern Drummer, Villarreal quien ahora se encuentra en la cima de la percusión, superó a bateristas consagrados a nivel internacional.

Para la mexicana este reconocimiento es la confirmación de que el talento mexicano tiene un lugar en la élite del rock global.

¿Quiénes son The Warning?

Originarias de Monterrey, Nuevo León, las hermanas Daniela Villarreal Vélez, Paulina Villarreal Vélez y Alejandra Villarreal Vélez, conforman The Warnig, una banda de rock que inició como un proyecto infantil y quienes destacaron por realizar un cover de “Enter Sandman” de Metallica.

Debido a que su interpretación se viralizó comenzaron a hacer covers pero fue en 2015 cuando lanzaron el EP “Escape the Mind” un trabajo con sus propias composiciones y autofinanciado, en 2017 lanzaron “XXI Century Blood”, su primer álbum. Más tarde, tras firmar con un sello discográfico estadounidense, Lava Records, publicaron “Error” en 2022, lo que marcó un giro decisivo: desde entonces han recorrido Europa y América, llenando escenarios y consolidándose como voz femenina vigente en el rock.

La MEJOR BATERISTA de 2025 es mexicana, Paulina Villarreal

Paulina Villarreal ha emergido como una de las figuras más prominentes de la percusión rock a nivel mundial. A lo largo de su carrera, ha demostrado no solo talento para tocar la batería, sino también por su versatilidad a la hora de cantar, componer y aporta la base rítmica que define el sonido de la banda.

Actualmente, Villarreal fue nombrada como "Drummers Readers Poll´s Best Rock Drummer of the Year" por la prestigiosa revista Modern Drummer, tras ser votada por lectores de todo el mundo, un galardón que la coloca por encima de bateristas de bandas como Pearl Jam, Deftones o Nine Inch Nails.

Anteriormente, en 2023 había ganado el premio “Rock Drummer of the Year” del concurso Drumeo y en la misma época fue elegida “Up and Coming” por Modern Drummer.

Este tipo de reconocimientos no solo realzan su talento individual, sino también subrayan la relevancia de The Warning en la escena global del rock, mostrando que desde México se puede llegar a la élite internacional.

Paulina Villarreal fue elegida como "Drummers Readers Poll´s Best Rock Drummer of the Year"!



"Gracias otra vez a todos los que votaron por mi y continúan con su apoyo, los aprecio desde el fondo de mi corazón, muchas gracias!"



Felicidades Pau! ⚡️ pic.twitter.com/sDKcWyLkon — The Warning News⚡ (@TheWarningNews) December 1, 2025