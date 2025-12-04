“Ha sido devastador” Elton John PREOCUPA A SUS FANS después de dar esta TRISTE noticia sobre su salud

Elton John se reunió con el medio internacional Variety para hablar respecto a sus planes para entrar de lleno al mundo de la actuación, sin embargo, fue inevitable para el músico e intérprete no hablar sobre la terrible infección que tuvo en sus ojos, la cual lo dejó ciego del ojo derecho, mientras que su ojo izquierdo tampoco está a su 100%.

“Perdí el ojo derecho, el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni leer nada”, confesó Elton John.

¿Cuándo contrajo Elton John la infección que lo dejó ciego de un ojo?

Fue en el verano del 2024 cuando Elton John viajó de vacaciones a Francia cuando contrajo la infección que ahora lo tiene parcialmente ciego.

¿A qué se ha dedicado Elton John en los últimos años?

El cantante ha dedicado sus últimos años a recaudar fondos para ayudar al estudio y pronto tratamiento del VIH/SIDA. Según en la misma entrevista que dio para Variety expresó cómo esto le ha ayudado a mantener él mismo la esperanza después de haber contraído la infección.

“Tengo que tener paciencia, esperando que algún día la ciencia me ayude con esto. Es exactamente como la situación del sida. No hay que perder la esperanza”.

¿Qué otras enfermedades ha padecido Elton John?

Elton John ha tenido diferentes enfermedades, las cuales en sus propias palabras, lo han hecho valorar mucho más lo que tiene ahora.

En una entrevista durante el Festival de Cine de Nueva York, el cantante admitió: “no tengo amígdalas, ni adenoides, apéndice, próstata, cadera derecha, rodilla izquierda ni derecha."

En el 2017 fue detectado con cáncer de próstata, en el 2023 se lesionó después de resbalarse, en el 2021 se cayó sobre una superficie y ahí fue donde tuvo lesión de cadera.