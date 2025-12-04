CONFIRMADO: La FIFA traerá a una LEYENDA de la ópera y a un ÍCONO del pop para liderar el show del Sorteo del Mundial 2026, te decimos cuándo, dónde y a qué hora podrás verlo GRATIS

Este viernes 05 de diciembre se llevará a cabo el tan esperado Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde cada selección ya clasificada (a espera de las que jueguen repechaje) definirán su futuro, donde seguramente veremos grandes cruces entre potencias y grandes sorpresas.

Con un ambiente inmejorable, la FIFA ha confirmado que para este Sorteo Final se contará con los actos en vivo de el Maestro Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes cautivaran a todos los espectadores.

Además, se ha confirmado que cerrará el evento la icónica agrupación Village People, quienes cantarán la icónica canción ‘Y.M.C.A.’, una de las canciones más populares de TODO el mundo.

¿Qué esperar de los actos en vivo de este sorteo?

Siendo que el atractivo principal es saber el futuro de las selecciones respecto a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, no podemos negar que el ambiente “mundialista” se ha apoderado de todos nosotros, por lo que cada novedad de este torneo que se celebra cada 4 años ha conseguido tener toda nuestra atención, por lo que la presentación de Andre Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger seguramente intentarán "llevarse" el evento.

Además, la FIFA confirmó que la gala contará con Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez como presentadores, lo que se espera que sea una de las noches del año y qué mejor que nos sirva de antesala previo al arranque de la próxima Copa Mundial de la FIFA que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

No olvides que puedes seguir la mejor transmisión del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA a través de la señal de Azteca 7 y nuestro Sitio Web Oficial en punto de las 10:45 am, donde además de ver estos grandes artistas en vivo, sabremos el futuro que depara a la Selección Nacional Mexicana.