PREPÁRATE: Estas son las PISTAS que CONFIRMARÍAN que tendremos anuncio del tour de Rosalía en el 2026, y lo darían MÁS PRONTO DE LO QUE ESPERAS

¡Paren todo, que la Motomami podría estar de regreso en México! Sí, así como lo lees. A través de un video para el Spotify Wrapped 2025, Rosalía confirmó que su próxima gira, LUX Tour, se llevará a cabo en 2026 y el anuncio de la misma podría darse MAÑANA (4 de diciembre).

“Te deseo el mejor 2026, espero que tengas un final de año maravilloso (...) Gracias por escucharme este año. Nos vemos el año que viene en el tour, que tengo muchísimas ganas y no puedo esperar para verlos”, reveló la intérprete de La Perla, no sin antes felicitar a sus fans por tener un gusto musical "impoluto" e "inmejorable".

Rosalía agradece el apoyo de sus fans en el #SpotifyWrapped y confirma el tour para el próximo año: "Nos vemos el año que viene en el tour que tengo muchísimas ganas y no puedo esperar para veros". pic.twitter.com/1Ctzw7BWZn — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) December 3, 2025

El mensaje de La Rosalía coincidió con publicaciones de varias cuentas en redes sociales - conocidas por filtrar información sobre conciertos - que comenzaron a adelantar que el día de mañana alguien “grande” anunciará fechas en tierras aztecas. Dicho esto, la conexión entre ambos sucesos es más que evidente.

¿Cuándo serán los conciertos de Rosalía en México?

De acuerdo con las primeras filtraciones, la próxima gira de Rosalía podría dar inicio durante el primer trimestre del año en su natal, España. De tal modo, se espera que la cantautora recorra Europa en la primera mitad de 2026, para después dar el salto a Norteamérica, como parte de la segunda mitad de su gira.

En este sentido, los fanáticos mexicanos podrían disfrutar de los conciertos de la española para la segunda mitad del año. Si bien aún no hay nada confirmado, se espera que la gira llegue a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que se caracterizan por ser sedes de grandes conciertos.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para Rosalía en México 2026?

De confirmarse el anuncio mañana, los fans de Rosalía tendrían que ir preparando sus carteras desde ya, pues es bien sabido que, una vez que se anuncian los conciertos, las primeras ventas de boletos arrancan en cuestión de días. Si bien el tiempo exacto puede variar, hay que tener en cuenta que hay preventas exclusivas antes de la venta general, por lo que te recomendamos estar al pendiente.

Así fue la última vez de Rosalía en México

Gracias al exponencial éxito de Rosalía en México, y el tremendo cariño de sus fans, su parada en el país es dada por hecho. Hace tan sólo un par de años, la cantante se presentó de manera GRATUITA ante 160 mil personas en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, siendo uno de los conciertos más emblemáticos de los últimos años.