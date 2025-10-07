ÚLTIMA HORA: Bad Bunny es ELEGIDO como el mejor cantante latino del siglo; ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionarlo?

Esta mañana Billboard ha lanzado su tan esperada lista de “Los Mejores Artistas Latinos del Siglo XXI”, donde ha desatado tanto sorpresas como polémicas, pues el puertorriqueño, Bad Bunny ha sido elegido como el número 1.

La lista “Top Latin Artists of the 21st Century” de Billboard ha rankeado a los artistas tomando en cuenta su desempeño en las listas “Top Latin Albums” y “Hot Latin Songs” desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

¿Quiénes son los mejores artistas latinos del siglo según Billboard?

La lista de Billboard de “Los Mejores Artistas Latinos del Siglo XXI” ha tomado en cuenta a nuestros cantantes favoritos, donde figuran dentro de los primeros 20:



Bad Bunny Romeo Santos Daddy Yankee Enrique Iglesias Marco Antonio Solís J Balvin Shakira Aventura Juanes Ozuna Marc Anthony Karol G Wisin & Yandel Maná Vicente Fernández Prince Royce Intocable Don Omar Juan Gabriel Conjunto Primavera

Esto marca un amplio dominio de el género urbano sobre todos los demás, pues justamente en estos últimos 25 años, el reguetón ha sonado como ningún otro tipo de música por todos lados, donde incluso ha llegado a todas partes del mundo.

¿Bad Bunny como el mejor artista del siglo da un nuevo camino a la industria musical?

Mientras que por un lado en esta lista de Billboard pudimos ver nombres que llevan dentro de la música décadas como Juan Gabriel, Marc Anthony, Shakira, Enrique Iglesias o Marco Antonio Solís, Bad Bunny se ha llevado más que los reflectores, pues cabe recordar que Benito no apareció en los rankings de Billboard hasta el año 2016, lo que solamente habría tomado en cuenta 8 años de carrera.

“El Conejo Malo” también fue el artista Número 1 de todos los géneros de Billboard en el año 2022 y hoy en día es el artista latino más destacado, pues por quinto año consecutivo (desde 2020 hasta 2024) ha sido el cantante más reproducido.

¿Y tú, estás de acuerdo con el nombramiento de Bad Bunny como el mejor artista del siglo XXI?