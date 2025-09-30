El enigmático mensaje de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Tal como se había anticipado extraoficialmente, Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio el sábado 27 de septiembre de 2025. Mientras la pareja estaba con los preparativos de su boda, Justin Bieber se mantuvo activo en sus redes sociales compartiendo diversas fotos y videos.

Justin Bieber reacciona a los rumores sobre su salud Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año “muy transformador” y ahora está centrado en su futuro y carrera.

Estos son los videos y fotos compartidos por el cantante de 31 años antes y durante la boda. Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar. ¿Superó a Selena?

Los mensajes de Justin Bieber antes, durante y después de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

En los últimos días, el compositor canadiense ha estado muy activo en su cuenta de Instagram y ha compartido varias fotografías y videos con sus más de 293 millones de seguidores. Así es como se pudo apreciar una secuencia de imágenes en la piscina junto a su esposa, Hailey Bieber, el día anterior a la boda de Selena.

Este posteo causó todo tipo de reacciones, ya que algunos lo apoyaron por su felicidad, pero otros hicieron alusión a la expareja. “Tu mujer ya podrá descansar, ya se casó el amor de tu vida”, “Ya Justin, ya sabemos que estás ardido”, “No lo sé Rick. Estaba muy mierdoso con ella y ahora amor eterno” y “No está soportando las historias de Sel”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Posteriormente, el ganador de dos Grammy compartió un video en una fiesta. La canción que utilizó fue ‘I Do’: la balada romántica que hace referencia a su relación y matrimonio con Hailey. “Tipico, un dia antes de la boda de tu amor, hacernos creer que no pasa nada y que estás feliz”, “Ya llora, no importa, te apoyamos”, “La depresión en su máxima expresión” y “Bro! Se casó”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que hicieron referencia a su actitud durante la boda de Selena.

Con el correr de los días, Justin siguió compartiendo frases filosóficas de libros que está leyendo y también difundió fotografías de un partido de básquet al que fue invitado. Además, en las últimas horas también compartió una actividad artística. Allí se puede ver cómo pinta indumentaria de colores. “¿Por qué publica tanto” y “Ya Justin no sabes ni que postear pa olvidarte del suceso de Selenita”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, haciendo referencia a sus constantes publicaciones.

¿Cuánto duró el romance entre Selena Gomez y Justin Bieber?

La artista estadounidense y Justin Bieber tuvieron una relación romántica que duró casi casi 8 años. Durante ese periodo que comenzó en 2010 aproximadamente, los cantantes tuvieron idas y vueltas con rupturas, distanciamiento y reconciliaciones, producto de sus agendas y otros factores emocionales y de salud.

Su ruptura definitiva se produjo en 2018, poco antes de que el compositor se casara en secreto con Hailey Baldwin. De esta manera, dio inicio a una nueva relación hasta el día de hoy, dejando atrás la historia con Selena Gomez.

