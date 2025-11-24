HUNTR/X da el salto del mundo animado al escenario: el grupo debutará en vivo este 5 de diciembre

Tras los éxitos que ha cosechado la animación K-Pop Demon Hunters las verdaderas protagonistas que están detrás de Rumi, Mira y Zoey finalmente dejarán el mundo de la animación para presentarse por primera vez en un escenario real. La cita será el próximo 5 de diciembre en el iHeartRadio Jingle Ball en Los Ángeles, uno de los eventos musicales más esperados del año.

Las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces a las guerreras, se unirán para ofrecer un inolvidable espectáculo en vivo. A pesar de que HUNTR/X nació como un grupo ficticio, su popularidad explotó tras el estreno de la película, cuyo impacto en plataformas la convirtió en un fenómeno global. Gracias a ese éxito, la banda dio el salto inesperado a la vida real y ahora se prepara para conectar directamente con miles de seguidores.

HUNTR/X se prepara para dar un show en vivo

Aunque la presentación de las artistas en el Jingle Ball marca el debut en vivo del grupo, cabe recordar que su música ha escalado listas internacionales y ha generado un fandom sólido, especialmente con el tema “Golden”, que conquistó el número uno en diversas radios alrededor del mundo, así como plataformas digitales. Su aparición en un evento tan significativo indica que HUNTR/X se ha convertido en una de las propuestas más llamativas dentro del panorama del pop global.

Los fans esperan un show lleno de energía, coreografías y una puesta en escena que mezcle elementos visuales inspirados en el universo de K-Pop Demon Hunters. De acuerdo con reportes, las artistas han trabajado en nuevas versiones de sus temas y en un concepto diseñado especialmente para este debut.

¿Qué esperan los fans ante esta presentación?

Si la presentación resulta tan impactante como promete, podría abrirles la puerta a futuros conciertos, giras e incluso nuevas colaboraciones dentro y fuera de la industria del K-pop.

Con esta aparición histórica, HUNTR/X demuestra que la frontera entre la animación y la música real es cada vez más delgada.