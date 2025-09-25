En su cumpleaños, te compartimos los siete datos que no todos los fans de Rosalía conocen previo a la llegada de su nuevo disco:

Este jueves 25 de septiembre, Rosalía Vila Toballa, la Motomami mayor se encuentra de cumpleaños (33) y aunque mucho se ha hablado sobre su próximo disco, de momento no hay alguna fecha confirmada para nueva música, aunque sí podemos asegurar que ya está en proceso de grabación.

Ante este espera, te compartiremos siete detalles que debes de saber sobre esta artista que en los últimos años ha revolucionado la escena de la música urbana con su flamenco y combinación de sonidos experimentales.

La música de Rosalía ha sido un boom en la cultura moderna, donde incluso ha trascendido más allá del sonido, volviéndose una referente visual y cultural de conceptos que ha adoptado a lo largo de su carrera musical, donde mezcla su universo con sus raíces, dando pinceladas de la artista que es.

¿Sabías estos siete datos sobre Rosalía?

Ícono del “nail art” (arte en uñas): Es sabido que es fan del arte en las uñas, donde cada vez que puede luce sus diseños extravagantes; e incluso ha mostrado que guarda algunas de estas.



Es sabido que es fan del arte en las uñas, donde cada vez que puede luce sus diseños extravagantes; e incluso ha mostrado que guarda algunas de estas. Gusto por las motos: El concepto de su último disco “ Motomami ” (2022) está inspirado en su mamá, quien montaba en moto y le transmitió esa energía “atrevida y valiente”, ideas que plasmó a su modo en este disco que le dio gran reconocimiento mundial.



El concepto de su último disco “ ” (2022) está inspirado en su mamá, quien montaba en moto y le transmitió esa energía “atrevida y valiente”, ideas que plasmó a su modo en este disco que le dio gran reconocimiento mundial. Diseño visual único: Rosalía participa de manera activa en la dirección de arte de sus portadas, videoclips e incluso de su merchandising, motivo por el cuál cada proyecto luce tan genuino.



Rosalía participa de manera activa en la dirección de arte de sus portadas, videoclips e incluso de su merchandising, motivo por el cuál cada proyecto luce tan genuino. Grammy en solitario: Fue la primer artista femenina en haber ganado el premio Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo con El Mal Querer (2020).



Fue la primer artista femenina en haber ganado el premio Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo con El Mal Querer (2020). La amistad con artistas: A día de hoy, mantiene lazos de amistad fuertes con colegas como Rauw Alejandro quien es su exnovio y Billie Eilish, donde incluso ha comentado que valora las amistades más que los “contactos de industria”.



A día de hoy, mantiene lazos de amistad fuertes con colegas como Rauw Alejandro quien es su exnovio y Billie Eilish, donde incluso ha comentado que valora las amistades más que los “contactos de industria”. Su lado otaku: Rosalía es considerada como una de las artistas fan de lo otaku por su fanatismo por la cultura japonesa, el cuál ha demostrando con referencias en algunas canciones y haciendo cosplays de Neon Genesis Evangelion e incluso ha revelado que sabe un poco de japonés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía es considerada como una de las artistas fan de lo otaku por su fanatismo por la cultura japonesa, el cuál ha demostrando con referencias en algunas canciones y haciendo cosplays de Neon Genesis Evangelion e incluso ha revelado que sabe un poco de japonés. La cocina mediterránea: En varias ocasiones ha compartido que le gusta cocinar platos catalanes sencillos tales como escalivada o pa amb tomàquet, siendo esta su terapia, pues asegura que le relaja.

¿Ya estás listo para la nueva era musical de Rosalía?