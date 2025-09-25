¡De cantante a goleador! Alejandro Sanz posó muy feliz con una jugadora de la Liga BBVA MX Femenil

En las últimas horas, la fotografía del reconocido cantante, Alejando Sanz encendió las redes luego de que se mostrara luciendo una gran sonrisa junto a su nueva playera de Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de posar junto a una figura del fútbol internacional.

Como si esto fuera poco, el intérprete de “Corazón partío” lució muy feliz junto a la leyenda española Jenny Hermoso, quien actualmente juega para el equipo regiomontano y al igual que a Sanz, se le vio muy contenta con esta compañía.

¿Hay una relación amorosa Alejandro Sanz y Jenni Hermoso?

Un detalle que llamó la atención de ambas figuras fue la descripción de la publicación de Instagram del cantante, la cuál dice lo siguiente:

“Después de tres noches volvemos a confirmar que quien ruge así, te lleva en el alma”.

Estas palabras despertaron sospechas dentro de lo que es la vida sentimental de Alejandro Sanz, sobre todo porque la futbolista compartió la publicación en sus historias de Instagram y agregó estas palabras:

“Qué bonita manera de hacerme vibrar el corazón” y un emoji de carita con corazones.

Imagen tomada de las historias de Instagram de Jenni Hermoso

¿Qué se sabe sobre la situación sentimental de Alejandro Sanz y Jennifer Hermoso?

De momento se sabe que el artista Alejandro Sanz de 56 años se encuentra en una relación sentimental con la actriz española Candela Sánchez, pareja que se ha visto muy unida en los últimos meses luego de que ambas partes confirmaran el noviazgo.

Por otro lado, la futbolista campeona del mundo en 2023, Jenni Hermoso de momento no se le ha vinculado con alguien más de manera sentimental, pues la deportista ha mantenido toda su vida privada a lo largo de su carrera, donde de momento se encuentra enfocada en su equipo, Los Tigres de la UANL.

Por ahora, se puede decir que entre el cantante y la futbolista hay una gran amistad, lejos de toda especulación que una inocente publicación en redes podría sugerir.

