Santos Bravos: ¿Se transmitirá su concierto debut en YouTube? Esto se sabe

Las dudas sobre quién formará parte de Santos Bravos, el grupo de HYBE Latinoamérica, la compañía ligada a la creación del fenómeno surcoreano BTS; se resolverán en las próximas semanas con su concierto debut en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 21 de octubre.

La primera presentación de la boy band será completamente gratuita, sin embargo, los boletos para la primera etapa están agotados, por lo que contará con una segunda presentación, aunque no se han revelado los detalles de esta. Si deseas asistir, tienes que visitar el sitio web de Weverse, iniciar sesión y enviar tu solicitud de registro para reservar tus entradas, los cuales se entregarán de manera aleatoria.

El show gratuito culminará con la serie de 12 episodios, que comenzó en agosto en YouTube, en donde se desafiaron las habilidades musicales, emocionales y escénicas de los participantes. Hasta el momento, se desconoce si la presentación se transmitirá a través de dicha plataforma.

Ellos fueron ‘los maestros’ de Santos Bravos, los BTS latinos

Durante el proceso, los aspirantes a Santos Bravos han contado con la mentoría de un equipo de creativos de talla internacional, como el director creativo figura Kenny Ortega, el cual colaboró con Michael Jackson. Johnny Goldstein, productor y compositor que ha colaborado con Shakira y Daddy Yankee, como director musical.

Su entrenador vocal del elenco masculino es RAab Stevenson, quien ha trabajado con Justin Timberlake, Rihanna y SZA. Finalmente, el showrunner es Jaime Escallón, cuyos créditos incluyenThe X-Factor,Survivory Wendy, Perdida pero Famosa.

“Nuestro objetivo no es solo crear un grupo, sino guiar a jóvenes artistas latinos hacia una verdadera transformación, tanto artística como personal. Santos Bravos se centra en la autenticidad, la emoción y la conexión”, afirmó Bang Si-Hyuk, presidente de HYBE.

