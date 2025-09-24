Promoción 2x1 para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara, así puedes conseguir BOLETOS GRATIS

¡Buenas noticias para todos los fans de Maroon 5! La distribuidora de SuperBoletos ha confirmado que el concierto de la banda liderada por Adam Levine en la Arena Guadalajara entrará en la promoción de “SuperMiércoles 2x1”, despertando el furor en los fans.

Este concierto además de épico, será histórico pues será el que inaugure la Arena Guadalajara este próximo jueves 2 de octubre a las 9:00 de la noche, donde podremos escuchar éxitos como “Sugar”, “Girls Like You”, “Memories”, “Moves Like Jagger” y “This Love” y más.

¿Cómo comprar boletos 2x1 para el concierto de Maroon 5 en Guadalajara?

La boletera comunicó a través de sus redes sociales que las zonas participantes de esta promoción que te regala un boleto para el concierto son las zonas:



Gris ($2,197 pesos)

($2,197 pesos) Azul ($3,075 pesos)

($3,075 pesos) Cancha General ($2,510 pesos)

Lo único que tienes qué hacer para obtener estos descuentos para comprar boletos en el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara es activar tu cupón en la sección de Promociones y Descuentos del sitio web de Superboletos, donde estos te regalarán tu segunda entrada al comprar con tu tarjeta de crédito o débito de Banco Azteca hasta agotar existencias, en lo que será una noche única, por lo que te recomendamos correr por tus entradas.

¿Dónde está ubicada la Arena Guadalajara y qué esperar de este concierto?

Este nuevo recinto se encuentra ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia en Guadalajara, Jalisco, dirección que seguramente nos traerá grandes eventos en el futuro.

El jueves 2 de octubre será su tan esperada inauguración y Maroon 5 cautivará al público tapatío en una noche llena de éxitos pues, los ganadores de tres Premios Grammy cuentan con más de 135 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en streaming.

Maroon 5 ha conquistado escenarios en todo el planeta en los últimos 20 años, donde bajo la visión de Adam Levine, la agrupación ha logrado consolidarse como una de las bandas más influyentes gracias a su icónico sonido pop rock.