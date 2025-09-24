Espectáculo de Pink Floyd GRATIS en el Cenart: fechas, horarios y qué podrás disfrutar

Pink Floyd es una de las bandas más reconocidas de sus tiempos, y para recordar y disfrutar su álbum The Wall el Cenart preparó un espectáculo completamente gratuito el cual estará a cargo de la Academia de Danza Mexicana y la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, con una puesta en escena basada en este mítico disco y en la película homónima del disco de esta banda de rock británico.

A raíz del vacío; una mirada sobre Pink Floyd, reúne a un total de 42 bailarines y 13 músicos quienes se encargarán por llevarte en un viaje lleno de emociones intensas, donde se explora la condición humana y la psique en un entorno lleno de problemas sociales.

Este evento contará con 3 funciones en total:



Viernes 3 de octubre a las 7:00 p.m.

Sábado 4 de octubre a las 7:00 p.m.

Domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.

Y se llevarán a cabo en el Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México, y el cual tiene un cupo máximo de 336 personas, así que si quieres asistir se recomienda que llegues con tiempo para que alcances los mejores lugares y no te quedes fuera si es que las puestas en escena llegan a tener una alta demanda.

¿Quiénes pueden acudir? El evento está planeado para que cualquier persona de cualquier edad pueda ir a disfrutar de estas tres funciones de la Academia de Danza Mexicana.

¿Cómo llegar al Teatro Raúl Flores Canelo?

El Teatro Raúl Flores Canelo se encuentra casi entre dos estaciones del metro en las cuales puedes bajarte para llegar al recinto: Metro Ermita de la línea 2 y con correspondencia a la línea 12, o Metro General Anaya también de la línea 2, si bajas en cualquiera de estas dos estaciones llegarías en aproximadamente 10-15 minutos caminando hasta el teatro.