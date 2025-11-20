Controversia dentro del fandom de BLACKPINK por las nominaciones de los MAMA Awards 2025

En los últimos días, el fandom de BLACKPINK se ha convertido en un verdadero polvorín tras el anuncio de las nominaciones para los MAMA Awards 2025. La razón principal: Jennie, quien arrasa con la mayor cantidad de nominaciones, lo que ha desatado críticas, suspiros de envidia y acusaciones de favoritismo sin pelos en la lengua.

Muchos fans han comenzado a cuestionar si realmente es mérito puro o si hay una estrategia mediática detrás de tanta atención puesta en Jennie. Hay quienes señalan que la cantante está recibiendo “trato de favorita” por parte de la organización, mientras que otros defienden que su éxito es más que merecido.

Jennie, la más nominada… y el ojo del huracán

Jennie ha acumulado diez nominaciones, convirtiéndose en la solista más reconocida del año gracias a su álbum Like Jennie y los temas “ZEN” y “Extra L”. Sus menciones abarcan categorías como Mejor Artista Femenina, Mejor Colaboración, Mejor Videoclip, Coreografía, Interpretación de Baile e incluso Canción del Año.

Este arrasador número de menciones ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sus seguidores celebran que Jennie esté cosechando el reconocimiento que consideran totalmente merecido. Por el otro, algunos fans, incluidos BLINKs, sienten que la balanza se inclina demasiado a su favor, “eclipsando” el trabajo de sus compañeras Rosé y Jisoo, quienes también figuran entre las nominadas, aunque en menor proporción.

Jisoo está postulada a Mejor Artista Femenina y Artista del Año, además de competir en Mejor Dance Performance, Solista Femenina por su canción “Earthquake”. Además, su tema “Earthquake” está nominado a Canción del Año.

El nombre de Rosé también figura en la categoría de Mejor Artista Femenina, Artista del Año, Mejor Interpretación Vocal (solista) por “toxic till the end”, y también tiene menciones en Mejor Colaboración (por “APT.” con Bruno Mars) y Canción del Año.

¿Qué son los MAMA Awards?

Para los que no están al tanto, los MAMA Awards (Mnet Asian Music Awards) son una de las ceremonias más importantes del K-pop. Se celebran anualmente y premian a los artistas más destacados del panorama asiático. Este año, los premios se llevarán a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong.