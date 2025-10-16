POLÉMICA: ¿Quiénes son T-ara? La agrupación de K-Pop donde formó parte Han Areum quien irá a prisión por abuso infantil

Hace unos días la girl band de K-Pop conocida como T-ara fue tendencia luego de que sentenciaran a Han Areum a prisión, quien fuera una de sus integrantes por los delitos de abuso infantil y fraude, en un caso que ha conmocionado a todo Corea del Sur.

Ante este caso, recordamos el paso de T-ara, una de las agrupaciones de K-Pop que fueron pioneras en el fenómeno que hoy en día ha colocado a este género musical y cultura por lo más alto en todo el mundo.

¿Quiénes son T-ara?

T-ara es una agrupación femenina de K-Pop conformada por Qri, Eunjung, Hyomin, Jiyeon quien se destacó rápidamente desde su debut en diciembre del 2009, donde su EP “Absolute First Album” las llevó a estar en las listas de popularidad con éxitos como: “Time to Love” o “Bo Peep Bo Peep”.

Tras este éxito instantáneo lanzaron en 2010 su primer álbum de larga duración, llamado “Temptastic”.

Su segundo álbum, “Roly Poly”, fue publicado tan solo un año después, mismo que le consiguió al grupo varios premios y se posicionó en el primer lugar del Gaon Chart de Corea del Sur.

Medio año más tarde publicaron su tercer álbum, “Black Eyes”, con el que terminarían por colocarse en la cima de las listas de reproducción en Corea del Sur.

Con su ascenso, el grupo decidió sumar tres integrantes más a sus filas, donde se terminó uniendo Han Areum, aunque solamente estuvo un año con T-ara pues siguió con su carrera como solista y hoy en día está obligada a cumplir su sentencia en prisión.

Tras casi 10 años de actividad, en 2018 el T-ara tomó una pausa debido a que algunas integrantes no renovaron su contrato, optando por seguir sus carreras en solitario aunque en 2021 hicieron su regreso para presentar. “Re: T-ARA”, aunque fue su último trabajo juntas.

¿Por qué Areum irá a prisión?

Aerum ha pasado por diversas disputas legales desde el año pasado, cuando denunció a su exesposo, Kim Young-Gul de abuso y de violencia doméstica.

Una vez iniciada la investigación, se concluyó que no se logró encontrar alguna evidencia o indicio que confirmara las acusaciones de la cantante contra Kim Young-Gul, quien es un empresario, siendo que lograron dar con que la cantante habría obligado a uno de sus hijos a declarar en contra de su papá, acción que es considerada como abuso infantil.

Tras estas evidencias, el ex esposo inició un proceso legal en contra de la cantante de K-Pop por los delitos de abuso infantil y por difamación debido a las declaraciones emitidas públicamente, por lo que estará un año tras las rejas.

