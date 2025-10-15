¡Esperamos con rosas este momento! Amaia Montero regresa oficialmente a La Oreja de Van Gogh

¡Es oficial! La verdad es que todos creíamos que este momento jamás llegaría, pero finalmente, tras casi dos décadas fuera de la agrupación, Amaia Montero vuelve a ser la voz de La Oreja de Van Gogh. Así es, la cantante española lo confirmó a través de redes sociales, aclarando así uno de los rumores más comentados de los últimos meses.

Amaia Montero confirma su regreso con La Oreja de Van Gogh

Todo comenzó cuando en una publicación en sus redes sociales escribió: “Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados”. Para muchos fanáticos, estas palabras tenían consigo un fuerte significado que dejó entrever su retorno a la música. Hoy, esas palabras cobran todo el sentido: Amaia está de vuelta en la banda que la vio nacer como artista.

El emocionante reencuentro con sus compañeros

El anuncio no pudo ser más emotivo, y es que lo acompañó de un video donde se ve a Amaia cantando junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, los miembros originales del grupo. Las imágenes fueron tomadas durante los ensayos en San Sebastián, el lugar donde todo comenzó.

“Ha sido un año escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores. Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”, escribió la intérprete de Rosas, visiblemente emocionada.

Según contó la propia Amaia, el proyecto lleva varios meses en desarrollo, y aunque aún no hay confirmación oficial por su parte de una nueva gira o nuevo disco, los fans ya celebran esta reunión como uno de los regresos más esperados del pop en español.

Una nueva etapa llena de nostalgia y esperanza

Amaia describió este regreso como “un nuevo comienzo”, en el que la amistad y la pasión por la música vuelven a ser el centro de todo. “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, afirmó.

Por ahora, solo queda sentirse emocionados por la noticia y esperar más detalles, pero todo apunta a que este 2025 será un año muy especial para la banda y para los fans que crecieron escuchando su inconfundible y melodiosa voz.

¿Cuál era tu canción favorita de La Oreja de Van Gogh?

También te puede interesar: Andrew Garfield rompe el silencio: ¿volverá como Spider-Man en Avengers: Doomsday?

