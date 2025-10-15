Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY miércoles 15 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?: Cartelera completa y precios de boletos confirmados

Este miércoles 15, las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 nos traerán una noche única, en lo que serán dos conciertos llenos baile, canto y diversión donde se presentarán en vivo Carín León y Los Ángeles Azules, en lo que se espera una noche más que única.

Locales y demás turistas podrán vivir una de las noches más esperadas de esta edición de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, pues se trata de uno de los artistas de regional más seguidos y una de las agrupaciones más icónicas de todos los tiempos.

¿Cómo puedo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Carín León y Los Ángeles Azules a través de las taquillas del lugar o podrán hacerlo a través del sitio web oficial de la festividad, pero deberán de darse prisa pues estos accesos son limitados, pues la calidad de estos artistas es única.

Los boletos para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El segundo concierto de Carín Léon en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos se han mantenido igual que en su primera fecha, donde van desde los $2,133 en general hasta los $15,800 en la sección VIP.

Por otro lado, los boletos para la presentación de Los Ángeles Azules en el Auditorio Benito Juárez tendrá precios que irán desde los $106 en cualquier sección, lo que ha garantizado una noche llena de baile y cumbia.

¿Cuál es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:



Alfredo Olivas

Grupo Firme

Julión Álvarez

Alejandro Fernández

Carín León

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:

Sebastián Yatra

Banda el Recodo

Zoé

Camila

Caifanes

Enjambre

Los Ángeles Azules

DLD y Kinky

Ha-Ash

Belinda

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

El acceso tiene un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita, donde podrán entrar a la Feria, aunque como lo mencionamos, los boletos para los conciertos tienen precios distintos.