ESCÁNDALO: Estrella de K-pop condenada a prisión por abuso infantil y fraude

En las últimas horas se ha esparcido por todo el mundo que Han Areum, o mejor conocida como Lee Areum, la ex estrella del grupo femenino de K-Pop conocido como T-Hara, fue sentenciada a prisión por diversos delitos.

De acuerdo con primera información de medios de Corea del Sur, señalan que Lee Areum enfrenta un par de demandas desde el año 2024 luego de que su ahora exesposo la denunciara por abuso infantil contra uno de sus hijos y fraude.

¿Qué demandas enfrenta Lee Areum?

Las disputas legales de la cantante iniciaron desde el año pasado, cuando esta denunció a su exesposo, Kim Young-Gul de abuso infantil en contra de sus dos hijos y de violencia doméstica.

Una vez iniciada la investigación, se concluyó que no se logró encontrar alguna evidencia o indicio que confirmara las acusaciones de la cantante contra Kim Young-Gul, quien es un empresario, siendo que lograron dar con que la cantante habría obligado a uno de sus hijos a declarar en contra de su papá, acción que es considerada como abuso infantil.

Tras estas evidencias, el ex esposo inició un proceso legal en contra de la cantante de K-Pop por los delitos de abuso infantil y por difamación debido a las declaraciones emitidas públicamente.

Otra de las acusaciones que enfrenta es por fraude, pues en 2024 solicitó dinero a personas cercanas y fans, reuniendo 26 mil dólares ($480,000 pesos mexicanos), para cubrir gastos médicos de sus hijos, lo que resultó ser falso.

¿Cuánto tiempo pasará en prisión Lee Areum?

Tras una apelación negada, finalmente condenada a prisión por cuatro meses por el fraude descrito y a 8 meses más por el delito de difamación y abuso infantil, además de que deberá acudir a 40 horas de pláticas para la prevención del maltrato infantil.

Se espera que la artista de 31 años cumpla su debido tiempo tras las rejas en el Distrito de Sowun, en Corea del Sur.