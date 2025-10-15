Korn regresará a la CDMX tras años de ausencia en un concierto épico: Fecha, lugar, preventa, venta y costos de los boletos

La banda que rompió todo en la década de los 90’s y principios de los dosmiles: Korn confirmó su regreso a México para este 2026, en lo que será un concierto único que llenó de expectativas a todos los fans del Nu Metal.

Te compartiremos todo lo que debes saber: recinto fechas, preventa y venta de los boletos para el concierto de Korn, en lo que será una de las noches más épicas del año, donde veremos el regreso de la banda californiana tras varios años de espera.

¿Cuándo y en dónde será el concierto de Korn en México?

El próximo 19 de mayo, la banda de Nu Metal hará vibrar el Palacio de los Deportes en un concierto que será único, pues habrán sido casi 7 años de haberse presentado por última vez en México en el Vive Latino 2019.

Jonathan Davies y compañía llegarán a México como parte de su gira “Are You Ready”, con la que visitarán más países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay.

¿Cuándo será la preventa y la venta de los boletos del concierto de Korn?

OCESA dio a conocer las fechas para la preventa y venta de boletos para este concierto en el Palacio de los Deportes el 19 de mayo de 2026 en CDMX donde podremos escuchar éxitos como “Freak On a Leash”, “Falling Away from Me”, “Coming Undone” o “Twisted Transitor”, entre otros éxitos más.

La preventa será el próximo jueves 16 de octubre a las 11:00 am y la venta general el viernes 17 de octubre.

Los boletos más accesibles tendrán un precio de $1,349, mientras que los más costosos costarán $3,953.

¿Cuál es la importancia de Korn en la música moderna?

Los surgidos en Bakersfield, California, se ganaron el corazón de toda una generación cuando mezclaron metal con hip-hop, funk, electrónica y sonidos industriales, siendo un antes y después en la música.

El sonido de Korn definió al Nu Metal, dando paso a bandas como Linkin Park, Limp Bizkit, Slipknot, Deftones y toda una ola de bandas que surgieron años después.