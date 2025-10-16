Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY jueves 16 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Cada año, las Fiestas de Octubre transforman Zapopan y Guadalajara en el epicentro cultural de Jalisco. Con más de medio siglo de historia, esta feria combina música, gastronomía, juegos mecánicos y tradiciones locales, reuniendo a miles de visitantes de todo el país. No te pierdas este 16 de octubre a Edición Especial y DLD & Kinky. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ni una de sus presentaciones.

Fiestas de Octubre 2025: una tradición que sigue creciendo

Como sabemos que amas la música y disfrutar de las Fiestas de Octubre, te damos todos los detalles sobre los conciertos que podrás disfrutar hoy 16 de octubre de 2025:



DLD & Kinky en el Auditorio Benito Juárez.

Edición Especial en el Palenque.

En esta ocasión podrás disfrutar de dos estilos distintos que harán vibrar tanto a los fans del rock alternativo como a los amantes del regional mexicano.

¿Quiénes son DLD & Kinky? El concierto que llenara rock, energía y nostalgia el Auditorio Benito Juárez

DLD, es un grupo originarios de la Ciudad de México, son una de las bandas más representativas del rock alternativo nacional, conocidos por éxitos como “Todo cuenta”, “Por siempre” y “Estaré”. Su sonido combina guitarras potentes con letras introspectivas que conectan con distintas generaciones.

Por su parte, Kinky, el grupo regiomontano, mezcla rock, electrónica y funk con una propuesta visual explosiva. Temas como “A dónde van los muertos” y “Hasta quemarnos” son ya himnos de los festivales mexicanos.

¿Quiénes son Edición Especial? La banda que dará el sabor del norte llega al Palenque

Para quienes prefieren el sonido del acordeón y la tuba, Edición Especial tomará el escenario del Palenque esa misma noche. La agrupación sinaloense ha conquistado al público del regional mexicano con canciones como “A través del vaso”, “Así es la vida” y “Yo me la aventé”.

Con su estilo fresco, romántico y potente, el grupo ha logrado posicionarse entre los favoritos de las nuevas generaciones, y su concierto en las Fiestas de Octubre será una parada obligada para los fans del género.

¿Estas listo para vivir la experiencia de las Fiestas de Octubre 2025?

También te puede interesar: ¡Esperamos con rosas este momento! Amaia Montero regresa oficialmente a La Oreja de Van Gogh