ÚLTIMA HORA: Revelan a la artista que cantará el Himno Nacional previo al México vs Ecuador

¡Invitada de lujo! La cantante mexicana Camila Fernández, hija del también artista Alejandro Fernández, será la encargada de cantar el Himno Nacional Mexicano previo al partido entre México y Ecuador, correspondiente a la fecha FIFA de octubre y que se celebrará en el Estadio Akron de Zapopan en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el marco de este encuentro que marcará el segundo de carácter amistoso, TV Azteca pudo saber que Camila Fernández, quien alguna vez también fue invitada por el boxeador tapatío, Saúl “Canelo” Álvarez, será la encargada de entonar las famosas estrofas ante más de 40,000 aficionados en la casa de las Chivas.

¿Quién es Camila Fernández, cantante mexicano?

Camila Fernández es una artista mexicana de 27 años de edad nacida en Guadalajara, se caracteriza por cantar mariachi, un género que lleva en la sangra, pues es nieta de Vicente Fernández, uno de los artistas más reconocidos en nuestro país y además es hija del “Potrillo”, Alejandro Fernández, quien sigue ofreciendo grandes conciertos a nivel nacional, como el más reciente en donde abarrotó el Estadio GNP.

Hizo su debut en 2014 catando junto a Alejandro Fernández en el MGM Grand de Las Vegas, estrenando su sencillo “Hoy tengo ganas de ti”, además, cuenta con dos discos, “Vulnerable” y Camila Fernández”, lanzados en 2022 y 2023 respectivamente.

México vs Ecuador, horario y dónde ver el partido de la fecha FIFA EN VIVO

El partido entre México y Ecuador podrás disfrutarlo completamente en vivo y gratis a través del canal 7 de televisión abierta y por el sitio web de aztecasiete.com. Este encuentro comienza en punto de las 7:20 pm tiempo del centro de México y además contaremos con los mejores narradores y especialistas como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano, y Carlos “Warrior” Guerrero.